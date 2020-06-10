Коронавирус в Твери, последние новости на 10 июня 2020 года: пассажирам общественного транспорта будут мерить температуру, чтобы выявить заражённых

На утро 10 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2231 человек, плюс 84 новых случая за сутки.

709 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 32 за сутки).

1478 (+49) выздоровели.

44 (+3) человека с подтвержденным коронавирусом умерли.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе утверждён регламент организации постов дистанционной термометрии в общественном транспорте и автовокзалах. Об этом сообщают в правительстве региона.

Эти посты будут выявлять пассажиров с высокой температурой тела бесконтактным способом - спецтермометрами.

- Это важно для контроля за распространением не только коронавируса, но и других заболеваний, - поясняют в правительстве.

Однако, пользователи соцсетей, где активно обсуждается эта новость указывают на то, что вирус может протекать бессимптомно. К тому же сейчас жарко и температура тела может повышаться в связи с жарой.

В Верхневолжье продолжают закупать томографы. В настоящее время идет подготовка к вводу в эксплуатацию одного из них в Кимрской ЦРБ. По заключённым контрактам ожидается поставка - в Калининскую, Вышневолоцкую, городскую больницу №6 Твери, клиническую больницу скорой медицинской помощи. Обсуждается закупка томографа для Конаковской ЦРБ.