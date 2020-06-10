Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 10 июня 2020 года: 84 инфицированных за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2231 человек
Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 10 июня. Фото: ПТО
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 10 июня: 2231 человек, плюс 84 новых случая за сутки.
709 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 32 за сутки).
1478 (+49) выздоровели.
44 (+3) человека с подтвержденным коронавирусом умерли.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
С начала эпидемии в регионе проведено 82428 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2062.
ИСТОЧНИК KP.RU
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