2020-06-10T00:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 10 июня 2020 года: 84 инфицированных за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2231 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 10 июня. Фото: ПТОКоличество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 10 июня. Фото: ПТО
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 10 июня: 2231 человек, плюс 84 новых случая за сутки.

709 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение (+ 32 за сутки).

1478 (+49) выздоровели.

44 (+3) человека с подтвержденным коронавирусом умерли.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

С начала эпидемии в регионе проведено 82428 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2062.

ИСТОЧНИК KP.RU

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