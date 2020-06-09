Карта распространения COVID-19 в Тверской области 9 июня: рост числа инфицированных по районам - 84 новых случая и 3 смерти от ковида
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
9 июня коронавирусной инфекцией в регионе заражен 2231 человек. 709 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
44 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, 3 человека умерли за минувшие сутки.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Число заражённых коронавирусом по районам Тверской области на 9 июня:
Тверь 783
Кимры 456
Конаковский район 208
Лихославльский район 171
Калининский район 74
Ржев 62
Максатихинский район 51
Рамешковский район 49
Кимрский район 46
Торжок 45
Андреапольский муниципальный округ 35
Зубцовский район 32
Вышневолоцкий городской округ 29
Бежецкий район 27
Кашинский городской округ 27
Старицкий район 19
Нелидовский городской округ 15
Торопецкий район 13
Лесной муниципальный округ 11
Торжокский район 9
Весьегонский муниципальный округ 9
Удомельский городской округ 8
Селижаровский район 8
Бологовский район 6
Спировский район 6
Кувшиновский район 5
Калязинский район 5
Осташковский городской округ 4
Сонковский район 4
Кесовогорский район 2
Жарковский район 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 2
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1
ЗАТО Озёрный 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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