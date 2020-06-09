2020-06-09T12:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 9 июня: рост числа инфицированных по районам - 84 новых случая и 3 смерти от ковида

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Число заражённых коронавирусом в Тверской области продолжает расти.Число заражённых коронавирусом в Тверской области продолжает расти.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

9 июня коронавирусной инфекцией в регионе заражен 2231 человек. 709 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

44 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, 3 человека умерли за минувшие сутки.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Число заражённых коронавирусом по районам Тверской области на 9 июня:

Тверь 783

Кимры 456

Конаковский район 208

Лихославльский район 171

Калининский район 74

Ржев 62

Максатихинский район 51

Рамешковский район 49

Кимрский район 46

Торжок 45

Андреапольский муниципальный округ 35

Зубцовский район 32

Вышневолоцкий городской округ 29

Бежецкий район 27

Кашинский городской округ 27

Старицкий район 19

Нелидовский городской округ 15

Торопецкий район 13

Лесной муниципальный округ 11

Торжокский район 9

Весьегонский муниципальный округ 9

Удомельский городской округ 8

Селижаровский район 8

Бологовский район 6

Спировский район 6

Кувшиновский район 5

Калязинский район 5

Осташковский городской округ 4

Сонковский район 4

Кесовогорский район 2

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 2

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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