Коронавирус в Твери, последние новости на 9 июня 2020 года: Роспотребнадзор призвал тверичан не злоупотреблять компьютерной томографией

На утро 9 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 2147 человек, плюс 92 новых случая за сутки. 677 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

Такие данные приводит региональный оперштаб. С начала эпидемии в регионе проведено 80360 исследований на коронавирус, за последние сутки – 419.

В областную клиническую больницу, горбольницу №6 и Тверской областной лечебно-реабилитационный центр поступит более 150 «банок Боброва». В областном правительстве поясняют, что эти аппараты для подачи кислорода приобретены на средства благотворителей.

Днём 8 июня Роспотребнадзор Тверской области выступил с комментариями по поводу ажиотажа и очередей на компьютерную томографию в медцентрах региона. В начале эпидемии коронавируса в СМИ широко обсуждалась тема того, что лишь с помощью КТ можно достоверно установить диагноз COVID-19, исследование так же покажет тяжесть течения заболевания - сколько процентов легочной ткани поражено, и в связи с этим врачи могут выбрать нужную тактику лечения.

Но случилось так, что тверичане начали записываться на КТ не по назначению врачей, а по собственной инициативе, чтобы заразу у себя исключить.

В итоге: сейчас очередь на это недешевое исследование в клиниках аж до сентября. Роспотребнадзор призвал граждан идти на КТ только тогда, когда на руках есть назначение врача.

Очередей будет меньше, те, кому это действительно необходимо по направлению врача, смогут попасть на исследование быстрее. К тому же в ведомстве пугают: не так уж безопасна компьютерная томография - по облучению, как 20 рентгенов.

В общем, если заболели - вызывайте врача, именно ваш лечащий доктор примет решение о дальнейшей тактике вашего лечения и назначит необходимые обследования. И будьте здоровы!