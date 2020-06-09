2020-06-09T00:05:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 9 июня 2020 года: 92 инфицированных за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2147 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 9 июня. Фото: ПТОКоличество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 9 июня. Фото: ПТО
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 9 июня: 2147 человек, плюс 92 новых случая за сутки. 677 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

Такие данные приводит региональный оперштаб. С начала эпидемии в регионе проведено 80360 исследований на коронавирус, за последние сутки – 419.

ИСТОЧНИК KP.RU

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