Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 9 июня 2020 года: 92 инфицированных за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 9 июня: 2147 человек, плюс 92 новых случая за сутки. 677 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

Такие данные приводит региональный оперштаб. С начала эпидемии в регионе проведено 80360 исследований на коронавирус, за последние сутки – 419.