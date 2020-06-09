Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 9 июня 2020 года: 92 инфицированных за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 2147 человек
Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 9 июня. Фото: ПТО
Изменить размер текста:
В Тверской области число заболевших по данным на утро 9 июня: 2147 человек, плюс 92 новых случая за сутки. 677 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
41 человек с подтвержденным коронавирусом скончался.
Такие данные приводит региональный оперштаб. С начала эпидемии в регионе проведено 80360 исследований на коронавирус, за последние сутки – 419.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»