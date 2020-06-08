2020-06-08T17:50:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие виды анализов на коронавирус можно сдать в Твери: поясняет Роспотребнадзор

Чем отличаются и при каких обстоятельствах проводятся анализы на COVID-19, пояснили в тверском Роспотребнадзоре
Алина ПЕТРОВА
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Какие виды анализов на коронавирус есть в Твери - рассказали в Роспотребнадзоре. Фото: ПТОКакие виды анализов на коронавирус есть в Твери - рассказали в Роспотребнадзоре. Фото: ПТО
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Какие виды анализов на коронавирус можно сдать в Твери, поясняют в региональном Роспотребнадзоре.

Ведомство опубликовало официальное разъяснение, где подробно рассказывается о трёх методах обследования на ковид, у каждого из которых свои цели и назначения.

Напомним, исследования проводятся методом ПЦР-диагностики на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и 4-х государственных лабораторий медицинских организаций.

По данным на 8 июня проведено более 80,5 тысяч исследований.

Виды обследований на коронавирус

Мазок из носа и ротоглотки

Этот тест предназначен для диагностики коронавирусной инфекции и проводится тем, у кого есть симптомы респираторного заболевания или тем, кто имел контакты с возможным источником инфекции. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки и методом ПЦР выявляется наличие или отсутствие генетического материала вируса (РНК коронавируса) в биологическом материале человека.

Отсутствие генетического материала возбудителя означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара - для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток.

Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы (даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19). Причины этому могут быть следующие: небольшая вирусная нагрузка (малое количество вируса в биоматериале), поздние стадии заболевания (вирус уже «спустился» в лёгкие из верхних дыхательных путей), человеческий фактор (нарушения при заборе биологического материала).

Анализ на антитела (IgM и IgG)

IgM и IgG - это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании - текущей инфекции. IgG появляются когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

Тест позволяет оценить коллективный иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией. Полученные результаты могут служить не только для определения антительного иммунного ответа у конкретного человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения. Тест на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) еще и определяет титр - количество выявленных антител.

Экспресс-тест выявляет наличие или отсутствие антител. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.

Анализ на вирусные антигены

Вирусные антигены - это белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Анализ на вирусные антигены - это еще один тест для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе у тех, кто контактировал с ней.

Но если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа.

Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже, уже после проведения исследования. Тест на антигены достаточно прост, может быть проведён непосредственно на приёме у врача. При этом существенным ограничением его применения является невысокая аналитическая чувствительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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