2020-06-08T12:39:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 8 июня: рост числа инфицированных по районам- 92 новых случая

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт.
Изменить размер текста:

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

9 июня коронавирусной инфекцией в регионе заражены 2147 человек, плюс 92 новых случая за сутки. 677 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

41 человек с подтвержденным коронавирусом умер.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Число заражённых коронавирусом по районам Тверской области 9 июня:

Тверь 769

Кимры 445

Конаковский район 193

Лихославльский район 169

Калининский район 71

Максатихинский район 51

Рамешковский район 49

Ржев 47

Кимрский район 45

Торжок 42

Андреапольский муниципальный округ 34

Зубцовский район 32

Вышневолоцкий городской округ 26

Бежецкий район 25

Кашинский городской округ 24

Старицкий район 18

Торопецкий район 13

Лесной муниципальный округ 11

Нелидовский городской округ 10

Торжокский район 8

Удомельский городской округ 8

Весьегонский муниципальный округ 9

Селижаровский район 7

Бологовский район 6

Спировский район 6

Кувшиновский район 5

Калязинский район 5

Осташковский городской округ 3

Сонковский район 4

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 2

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тверской области провели более 80 000 лабораторных исследований на коронавирус
Убившую мужа жительницу Тверской области осудили на восемь лет
В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом
Три человека пострадали в ДТП с лосем в Тверской области
В Тверской области спасатели продолжают дезинфекцию общественных мест
Двое жителей Тверской области стали жертвами мошенников на сайте бесплатных объявлений
Более 700 беременных женщин получили выплаты на питание в Тверской области
Нарушители самоизоляции оставили горы мусора в Первомайской роще Твери
В понедельник, 8 июня, в Твери перекроют ряд улиц
Огромное граффити с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату украсило стену пятиэтажки
Пугающие плакаты нарисовали тверские студенты-дизайнеры
В Тверской области перевернулась машина, погибла молодая женщина
Новый пушкинский музей может появиться в Погорелом Городище в ста километрах от Твери