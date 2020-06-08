Карта распространения COVID-19 в Тверской области 8 июня: рост числа инфицированных по районам- 92 новых случая
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
9 июня коронавирусной инфекцией в регионе заражены 2147 человек, плюс 92 новых случая за сутки. 677 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
41 человек с подтвержденным коронавирусом умер.
Такие данные приводит региональный оперштаб.
Число заражённых коронавирусом по районам Тверской области 9 июня:
Тверь 769
Кимры 445
Конаковский район 193
Лихославльский район 169
Калининский район 71
Максатихинский район 51
Рамешковский район 49
Ржев 47
Кимрский район 45
Торжок 42
Андреапольский муниципальный округ 34
Зубцовский район 32
Вышневолоцкий городской округ 26
Бежецкий район 25
Кашинский городской округ 24
Старицкий район 18
Торопецкий район 13
Лесной муниципальный округ 11
Нелидовский городской округ 10
Торжокский район 8
Удомельский городской округ 8
Весьегонский муниципальный округ 9
Селижаровский район 7
Бологовский район 6
Спировский район 6
Кувшиновский район 5
Калязинский район 5
Осташковский городской округ 3
Сонковский район 4
Жарковский район 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 2
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1
ЗАТО Озёрный 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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