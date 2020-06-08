Коронавирус в Твери, последние новости на 8 июня 2020 года: анализы на COVID-19 делают оперативнее

На утро 8 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило 2055 человек (+ 93 за минувшие сутки). На карантине - 592 (+86 за минувшие сутки).

Выздоровели - 1422 человека (+ 7 за минувшие сутки). Умер 41 человек (за минувшие сутки новых смертей нет). Как отмечает региональный оперштаб, все скончавшиеся имели хронические заболевания.

У значительной части инфицированных болезнь протекает бессимптомно. С людьми, находившимися в контакте с заболевшими, проводится соответствующая работа.

Тестирование населения на коронавирус продолжается, взято около 80 тысяч проб. По данным оперштаба, выявляемость коронавируса повышается. Это происходит за счёт развития в регионе диагностической базы. Благодаря этому увеличены объёмы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований.

Муниципалитеты-лидеры по количеству заболевших остаются прежними - это Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы. Они показывают стабильный прирост новых случаев коронавируса каждый день.

В правительстве Тверской области отмечают, что в последнее время в Твери возросла доля безналичных платежей в общественном транспорте. В сегодняшней эпидемиологической обстановке такая форма оплаты считается наиболее безопасной. За май 2020 года так было оплачено 59% поездок.

Всем жителям и гостям Тверской области по-прежнему рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Особенно это касается пожилых людей.

В общественных местах также рекомендовано носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Продолжают действовать ограничения режима повышенной готовности, в частности, запрет на посещение мест массового скопления людей - парков, скверов, пляжей, спортивных и детских площадок.