Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 8 июня 2020 года: 93 инфицированных за минувшие сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 8 июня: 2055 человека (+ 93 за минувшие сутки).

Информацию о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб. По его данным, под присмотром медиков пока остаются 592 человека (+86 за минувшие сутки).

Выздоровели с начала пандемии - 1422 человека (+ 7 за минувшие сутки). Умер от коронавируса на настоящий момент 41 человек (за минувшие сутки новых смертей нет).

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято около 80 тысяч проб.

В Тверской области по-прежнему действуют ограничительные меры режима повышенной готовности, в том числе запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Всем рекомендуется придерживаться режима самоизоляции, особенно это касается пожилых людей.