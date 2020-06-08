2020-06-07T22:46:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 8 июня 2020 года: 93 инфицированных за минувшие сутки

Количество заражённых в Тверской области увеличилось до 2055 человек
Виктория ТУШКОВА
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Количество подтверждённых случаев коронавируса в Тверской области продолжает расти - данные на 8 июня.Количество подтверждённых случаев коронавируса в Тверской области продолжает расти - данные на 8 июня.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 8 июня: 2055 человека (+ 93 за минувшие сутки).

Информацию о коронавирусе в регионе ежедневно обновляет областной оперштаб. По его данным, под присмотром медиков пока остаются 592 человека (+86 за минувшие сутки).

Выздоровели с начала пандемии - 1422 человека (+ 7 за минувшие сутки). Умер от коронавируса на настоящий момент 41 человек (за минувшие сутки новых смертей нет).

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято около 80 тысяч проб.

В Тверской области по-прежнему действуют ограничительные меры режима повышенной готовности, в том числе запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Всем рекомендуется придерживаться режима самоизоляции, особенно это касается пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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