Карта распространения COVID-19 в Тверской области на 7 июня: новые случаи в семнадцати муниципалитетах

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

По данным на 7 июня в регионе подтверждено 93 новых случаев коронавируса COVID-19 (это самый высокий показатель с начала эпидемии), общее число заболевших составило 2055.

Статистику ежедневно обновляет областной оперштаб. Сообщается, что под наблюдением врачей сегодня продолжают оставаться 592 человека (+86 за минувшие сутки).

Выздоровели от коронавируса к 7 июня 1422 человека (+7 за последние сутки).

41 человек умер от коронавируса (за последние сутки новых смертей нет). Сегодня - первый день начиная со 2 июня, когда в Тверской области не регистрируются новые летальные исходы.

Тестирование на коронавирус продолжается. На настоящий момент сделано 79947 тестов, в том числе за последние сутки - 907.

Новые случаи инфицирования за последние сутки подтверждены в семнадцати муниципалитетах. Большинство случаев коронавируса приходится на Тверь (728, +33 за сутки), Кимры (431, +10), Конаковский (187, +2) и Лихославльский (166, +12) районы.

Карта коронавируса в Тверской области, 7 июня 2020 года.

Карта распространения коронавируса по районам и крупным городам Тверской области:

Тверь 728 (+33)

Кимры 431 (+10)

Конаковский район 187 (+2)

Лихославльский район 166 (+12)

Калининский район 65 (+3)

Максатихинский район 50

Рамешковский район 47 (+2)

Ржев 47 (+4)

Кимрский район 42

Торжок 40 (+3)

Андреапольский муниципальный округ 33

Зубцовский район 29 (+3)

Вышневолоцкий городской округ 25 (+1)

Бежецкий район 24 (+3)

Кашинский городской округ 21 (+5)

Старицкий район 18 (+2)

Торопецкий район 11 (+6)

Лесной муниципальный округ 11

Нелидовский городской округ 10 (+2)

Торжокский район 8

Удомельский городской округ 8

Весьегонский муниципальный округ 8

Селижаровский район 6

Бологовский район 6 (+1)

Спировский район 6

Кувшиновский район 5

Калязинский район 5 (+1)

Осташковский городской округ 3

Сонковский район 3

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 2

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1