Карта распространения COVID-19 в Тверской области на 7 июня: новые случаи в семнадцати муниципалитетах
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
По данным на 7 июня в регионе подтверждено 93 новых случаев коронавируса COVID-19 (это самый высокий показатель с начала эпидемии), общее число заболевших составило 2055.
Статистику ежедневно обновляет областной оперштаб. Сообщается, что под наблюдением врачей сегодня продолжают оставаться 592 человека (+86 за минувшие сутки).
Выздоровели от коронавируса к 7 июня 1422 человека (+7 за последние сутки).
41 человек умер от коронавируса (за последние сутки новых смертей нет). Сегодня - первый день начиная со 2 июня, когда в Тверской области не регистрируются новые летальные исходы.
Тестирование на коронавирус продолжается. На настоящий момент сделано 79947 тестов, в том числе за последние сутки - 907.
Новые случаи инфицирования за последние сутки подтверждены в семнадцати муниципалитетах. Большинство случаев коронавируса приходится на Тверь (728, +33 за сутки), Кимры (431, +10), Конаковский (187, +2) и Лихославльский (166, +12) районы.
Карта коронавируса в Тверской области, 7 июня 2020 года.
Карта распространения коронавируса по районам и крупным городам Тверской области:
Тверь 728 (+33)
Кимры 431 (+10)
Конаковский район 187 (+2)
Лихославльский район 166 (+12)
Калининский район 65 (+3)
Максатихинский район 50
Рамешковский район 47 (+2)
Ржев 47 (+4)
Кимрский район 42
Торжок 40 (+3)
Андреапольский муниципальный округ 33
Зубцовский район 29 (+3)
Вышневолоцкий городской округ 25 (+1)
Бежецкий район 24 (+3)
Кашинский городской округ 21 (+5)
Старицкий район 18 (+2)
Торопецкий район 11 (+6)
Лесной муниципальный округ 11
Нелидовский городской округ 10 (+2)
Торжокский район 8
Удомельский городской округ 8
Весьегонский муниципальный округ 8
Селижаровский район 6
Бологовский район 6 (+1)
Спировский район 6
Кувшиновский район 5
Калязинский район 5 (+1)
Осташковский городской округ 3
Сонковский район 3
Жарковский район 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 2
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1
ЗАТО Озёрный 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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