Коронавирус в Твери, последние новости на 7 июня 2020 года: количество инфицированных растёт, четверть всех заболевших - пенсионеры

На утро 7 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило 1962 человека (+ 87 за минувшие сутки). На карантине - 506 (+8 за минувшие сутки).

Выздоровели - 1415 человек (+ 77 за минувшие сутки). Умер 41 человек (+ 2 за минувшие сутки). Рост количества смертей от коронавируса в Тверской области стабильно наблюдается со 2 июня.

Тестирование населения на коронавирус продолжается, взято более 79 тысяч проб. С людьми, находившимися в контакте с заболевшими, проводится соответствующая работа.

Как отмечает региональный оперштаб, у значительной части людей с подтверждённым коронавирусом он протекает без симптомов.

Муниципалитеты-лидеры по количеству заболевших остаются прежними, это Тверь, Кимры, Конаковский и Лихославльский районы.

От коронавируса в Тверской области выздоровели трое пациентов в возрасте старше 90 лет. Болезнь победили две 92-летние женщины. Одна живёт в Твери, другая из Конаковского района. А также 90-летний мужчина из Удомли.

Как отмечает областной оперштаб, в целом в нашем регионе пациенты старше 65 лет составляют около 25% от всех заболевших.

В Тверской области продолжают действовать меры режима повышенной готовности. Запрещено посещение мест массового скопления людей (парков, детских и спортивных площадок и прочих).

Всем рекомендовано соблюдать меры профилактики, по возможности соблюдать режим самоизоляции и использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) находясь в общественных местах.