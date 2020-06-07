2020-06-06T23:36:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 7 июня 2020 года: 87 инфицированных за минувшие сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1962 человек
Виктория ТУШКОВА
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Количество подтверждённых случаев коронавируса в Тверской области продолжает расти - данные на 7 июня.Количество подтверждённых случаев коронавируса в Тверской области продолжает расти - данные на 7 июня.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 7 июня: 1962 человека (+ 87 за минувшие сутки).

По информации регионального оперштаба, на карантине остаются 506 человек (+8 за минувшие сутки). Выздоровели с начала пандемии - 1415 человек (+ 77 за минувшие сутки).

Умерли от коронавируса - 39 человек (+ 2 за минувшие сутки). Рост числа смертей от COVID-19 наблюдается каждый день со 2 июня.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 79 тысяч проб.

В Тверской области по-прежнему действуют ограничительные меры режима повышенной готовности, в том числе запрет на посещение мест скопления людей: парков, детских и спортивных площадок и тому подобных. Людям рекомендуется по возможности придерживаться режима самоизоляции, особенно это касается пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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