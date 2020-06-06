Карта распространения COVID-19 в Тверской области на 6 июня: где подтверждены новые случаи коронавируса
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
По данным на 6 июня в регионе подтверждено 87 новых случаев коронавируса COVID-19, что является рекорднным показателем с начала пандемии. Общее число заболевших на 6 июня составило 1962.
Статистику ведёт областной оперштаб. По его данным под наблюдением врачей сегодня продолжают оставаться 506 человек (+8 за минувшие сутки). Выздоровели от коронавируса с начала эпидемии в Тверской области 1415 человек (+77 за последние сутки).
41 человек умер от коронавируса (+2 за последние сутки). Число умерших от COVID-19 в нашем регионе стабильно увеличивается со 2 июня.
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. На настоящий момент проведено 79040 лабораторных исследований, за последние сутки сделано 1781.
Рост числа заболевших за последние сутки отмечен в восемнадцати муниципалитетах. Большинство случаев коронавируса приходится на Тверь (695, +26 за сутки), Кимры (421, +16), Конаковский (185,+15) и Лихославльский (154, +2) районы.
Карта распространения коронавируса по районам и крупным городам Тверской области:
Карта коронавируса в Тверской области на 6 июня 2020 года.
Тверь 695 (+26)
Кимры 421 (+16)
Конаковский район 185 (+15)
Лихославльский район 154 (+2)
Калининский район 63 (+5)
Максатихинский район 50 (+1)
Рамешковский район 45
Кимрский район 42 (+2)
Ржев 43 (+4)
Андреапольский муниципальный округ 33
Торжок 37 (+4)
Зубцовский район 26 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 24 (+1)
Бежецкий район 21 (+2)
Старицкий район 16 (+1)
Кашинский городской округ 16 (+2)
Лесной муниципальный округ 11
Нелидовский городской округ 8
Торжокский район 8 (+1)
Удомельский городской округ 8 (+1)
Весьегонский муниципальный округ 8 (+1)
Селижаровский район 6
Бологовский район 5
Кувшиновский район 5
Торопецкий район 5
Спировский район 6 (+2)
Калязинский район 4
Осташковский городской округ 3
Сонковский район 3
Жарковский район 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 2
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1
ЗАТО Озёрный 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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