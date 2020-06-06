Карта распространения COVID-19 в Тверской области на 6 июня: где подтверждены новые случаи коронавируса

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

По данным на 6 июня в регионе подтверждено 87 новых случаев коронавируса COVID-19, что является рекорднным показателем с начала пандемии. Общее число заболевших на 6 июня составило 1962.

Статистику ведёт областной оперштаб. По его данным под наблюдением врачей сегодня продолжают оставаться 506 человек (+8 за минувшие сутки). Выздоровели от коронавируса с начала эпидемии в Тверской области 1415 человек (+77 за последние сутки).

41 человек умер от коронавируса (+2 за последние сутки). Число умерших от COVID-19 в нашем регионе стабильно увеличивается со 2 июня.

В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. На настоящий момент проведено 79040 лабораторных исследований, за последние сутки сделано 1781.

Рост числа заболевших за последние сутки отмечен в восемнадцати муниципалитетах. Большинство случаев коронавируса приходится на Тверь (695, +26 за сутки), Кимры (421, +16), Конаковский (185,+15) и Лихославльский (154, +2) районы.

Карта распространения коронавируса по районам и крупным городам Тверской области:

Карта коронавируса в Тверской области на 6 июня 2020 года.

Тверь 695 (+26)

Кимры 421 (+16)

Конаковский район 185 (+15)

Лихославльский район 154 (+2)

Калининский район 63 (+5)

Максатихинский район 50 (+1)

Рамешковский район 45

Кимрский район 42 (+2)

Ржев 43 (+4)

Андреапольский муниципальный округ 33

Торжок 37 (+4)

Зубцовский район 26 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 24 (+1)

Бежецкий район 21 (+2)

Старицкий район 16 (+1)

Кашинский городской округ 16 (+2)

Лесной муниципальный округ 11

Нелидовский городской округ 8

Торжокский район 8 (+1)

Удомельский городской округ 8 (+1)

Весьегонский муниципальный округ 8 (+1)

Селижаровский район 6

Бологовский район 5

Кувшиновский район 5

Торопецкий район 5

Спировский район 6 (+2)

Калязинский район 4

Осташковский городской округ 3

Сонковский район 3

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 2

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1