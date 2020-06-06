2020-06-06T00:23:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 6 июня 2020 года: увеличение количества смертей и бесплатные маски

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 6 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 6 июня. Фото: ПТОКоличество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 6 июня. Фото: ПТО
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На утро 6 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 1875 человека (+ 71 за минувшие сутки). На карантине - 498 (+25 за минувшие сутки). Выздоровели - 1338 (+ 44 за минувшие сутки). Умерли - 39 человек (+ 2 за минувшие сутки).

Идёт тестирование населения на коронавирус, взято более 77 тысяч проб на ковид.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введённый 17 марта. Всем жителям и гостям региона рекомендовано носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах: при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена. Ограничено посещение парков, спортивных и детских площадок, остаются закрытыми объекты общественного питания, развлекательные центры, приостановлено бронирование в гостиницах и другим местах временного размещения. Жителям и гостям региона рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить нахождение в местах с пребыванием людей, поездки в общественном транспорте.

В правительстве региона сообщают, завершается раздача первого миллиона бесплатных защитных масок. Всего жителям Твери и других муниципалитетов волонтеры Верхневолжья передали порядка 800 тыс. масок.

Отдельно раздаются наборы из 20 масок для многодетных семей. Всего планируется передать 240 тыс. защитных изделий. Многоразовые маски раздаются на остановках общественного транспорта, в магазинах, торговых центрах. Каждая маска находится в отдельной упаковке, куда вложена инструкция по ее использованию. На приобретение изделий региональные власти выделили 30 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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