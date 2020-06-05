2020-06-05T16:28:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери: Кто должен обрабатывать подъезд дома, в котором выявлен коронавирусный больной

«КП»-Тверь» выясняла, кто проводит дезинфекцию и куда звонить, если у жителей есть вопросы
Александр ЖМУЛИН
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Общие помещения многоквартирных домов обязаны обрабатывать спецбригады УК. Фото: ПТООбщие помещения многоквартирных домов обязаны обрабатывать спецбригады УК. Фото: ПТО
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В регионе вот уже три месяца регулярно выявляются случаи заражения коронавирусом. Понятное дело, что жители многоквартирных домов, где появляются инфицированные, волнуются за то, как проводится в их подъездах дезинфекция.

«КП»-Тверь» решила выяснить, кто сейчас отвечает за санобработку и куда обращаться, если возникают вопросы.

Для начала мы связались с директором Центра дезинфекции в Тверской области Ниной Козловой.

- В первый месяц распространения коронавируса в нашем регионе мы порой выезжали и проводили дезинфекцию подъездов жилых домов, где выявлялись первые зараженные, но сейчас такими случаями мы уже не занимаемся, - ответила Нина Ивановна.

- Плановая санобработка мест общего пользования в многоквартирных домах проводится управляющими компаниями по графикам, утвержденным органами местного самоуправления. При этом следует иметь в виду, что иногда санобработка может проводиться и ночью, - пояснили нам в Главном управлении Государственной жилищной инспекции Тверской области, подразумевая, что если граждане не видели дезинфекторов, то это вовсе не означает, что их не было.

В ГЖИ уточнили, что по поручению губернатора контроль мероприятий по санобработке мест общего пользования Госжилинспекция региона проводит с составлением актов и фотофиксацией.

- За период с 7 апреля по 31 мая проведены осмотры проведения работ управляющими организациями по санобработке мест общего пользования в 2032 многоквартирных домах, расположенных на территории Тверской области, - сообщается в ответе тверского управления ГЖИ.

Таким образом, если у вас возникают вопросы по санобработке подъезда, звоните в управляющую компанию, отвечающую за плановую обработку дома, либо на телефон горячей линии Госжилинспекции: (4822) 65-50-11.

О том, как и чем, в случае чего, можно самим обработать помещение, чтобы уничтожить заразу, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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