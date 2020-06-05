Выплаты семьям с детьми в Тверской области: Как правильно заполнить заявление и что делать, если вам отказали

Семьи Тверской области 1 июня начали получать единовременную выплату на детей в возрасте от трёх до шестнадцати лет. К 5 июня более 106 тысяч тверских семей подали заявление на получение этой выплаты. По данным Тверского отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР), большинство из них были оперативно одобрены. Но некоторым всё-таки отказали.

Почему это произошло, необходимо разбираться в каждом конкретном случае, но, по словам специалистов ПФР, самая распространённая причина отказа - неточности в заявлении на выплаты.

Самые распространённые ошибки при заполнении заявления

Заявление на выплату заполняется на портале Госуслуг или на сайте ПФР. Очень важно указать в нём всю информацию максимально точно, в противном случае заявление не сможет пройти проверку в информационной системе. А это означает отказ.

На что же следует обратить внимание, заполняя заявление на выплаты на портале Госуслуг или сайте ПФР?

Заявление должен подавать родитель ребёнка (не бабушки, дедушки или другие родственники). При этом необходимо указывать реквизиты банковского счёта заявителя (не другого родителя).

Вписывать все фамилии, имена и отчества нужно именно так, как указано в документах: паспорте и свидетельстве о рождении (проверьте, например, написание букв «е» и «ё»).

Тщательно проверьте также, правильно ли вы вписали все банковские реквизиты. Не перепутайте: номер, написанный на лицевой стороне банковской карты, не является номером счёта. Номер счёта карты - это расчётный счёт клиента банка, двадцатизначное число. Его вы можете увидеть в мобильном приложении или вашем личном кабинете на сайте банка, либо обратившись в банк лично.

Ещё одна распространённая ошибка, на которую указывают специалисты, касается записи в графе «Статус», куда некоторые вписывают слово «ребёнок». Обратите внимание, здесь имеется в виду статус заявителя. Он заполняется в зависимости от того, кто подает заявление (мать, отец или опекун).

Заполняя графу «Телефон», начинайте номер не с «8», а с кода страны «+7».

Вписывая СНИЛС, указывайте только его номер (в формате ХХХ ХХХ ХХХ YY).

И ещё несколько важных моментов.

Для выплат семьям с детьми до трёх лет заявление должен подавать владелец сертификата на материнский капитал, а не другой родитель.

Что касается опекунов, им придётся лично обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда или в МФЦ, чтобы подать заявление. С собой необходимо иметь документы, подтверждающие опекунство.

Если вы допустили ошибку

Если вы отправили заявление и лишь потом поняли, что допустили ошибку, заполнять ещё одно не нужно - оно будет отклонено.

Дождитесь ответа по данному заявлению и в случае отказа подавайте заявление вновь. То же самое касается и случая, если вы не указали в заявлении всех детей, на которых положена выплата. Дождитесь ответа и после этого подавайте второе заявление с данными детей, о которых вы «позабыли» в первом заявлении.

Если вы ошиблись в банковских реквизитах, это можно будет исправить онлайн. Поправить банковские реквизиты можно в электронном сервисе отделения ПФР по Тверской области. Повторно подавать заявление не нужно.

Как скоро рассмотрят заявление

Заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней. В случае одобрения средства перечисляются в течение ещё трёх рабочих дней.

Если с момента подачи вами заявления уже прошло восемь рабочих дней, но денег вы не получили, оставьте обращение через электронный сервис ПФР.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Тверской области будет ещё одна мера поддержки для семей - единовременная выплата на детей 16-17 лет. Об этом губернатор Игорь Руденя сообщил 1 июня.

Многодетные семьи получат по 5 тысяч рублей, остальные - по 3 тысячи. Глава региона поручил как можно быстрее проработать порядок осуществления выплат.