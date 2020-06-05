Карта распространения COVID-19 в Тверской области 5 июня: 2 новые смерти и рост числа инфицированных
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
5 июня коронавирусной инфекцией в регионе заражены 1875 человек, плюс 71 заразившийся за минувшие сутки.
Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 1338 заболевших выписаны из больниц. 498 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
39 человек с подтвержденным коронавирусом умерли, 2 смерти за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Количество заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 5 июня:
Тверь 669
Кимры 405
Конаковский район 170
Лихославльский район 152
Калининский район 57
Максатихинский район 49
Рамешковский район 45
Кимрский район 40
Ржев 39
Андреапольский муниципальный округ 33
Торжок 33
Зубцовский район 25
Вышневолоцкий городской округ 23
Бежецкий район 19
Старицкий район 15
Кашинский городской округ 14
Лесной муниципальный округ 11
Нелидовский городской округ 8
Торжокский район 7
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Селижаровский район 6
Бологовский район 5
Кувшиновский район 5
Торопецкий район 5
Спировский район 4
Калязинский район 4
Осташковский городской округ 3
Сонковский район 3
Жарковский район 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 2
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1
ЗАТО Озёрный 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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