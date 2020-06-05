2020-06-05T15:14:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 5 июня: 2 новые смерти и рост числа инфицированных

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
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Число заболевших и умерших от коронавируса в Тверской области растёт. Фото: ПТОЧисло заболевших и умерших от коронавируса в Тверской области растёт. Фото: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

5 июня коронавирусной инфекцией в регионе заражены 1875 человек, плюс 71 заразившийся за минувшие сутки.

Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 1338 заболевших выписаны из больниц. 498 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

39 человек с подтвержденным коронавирусом умерли, 2 смерти за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Количество заражённых коронавирусом в районах Тверской области на 5 июня:

Тверь 669

Кимры 405

Конаковский район 170

Лихославльский район 152

Калининский район 57

Максатихинский район 49

Рамешковский район 45

Кимрский район 40

Ржев 39

Андреапольский муниципальный округ 33

Торжок 33

Зубцовский район 25

Вышневолоцкий городской округ 23

Бежецкий район 19

Старицкий район 15

Кашинский городской округ 14

Лесной муниципальный округ 11

Нелидовский городской округ 8

Торжокский район 7

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Селижаровский район 6

Бологовский район 5

Кувшиновский район 5

Торопецкий район 5

Спировский район 4

Калязинский район 4

Осташковский городской округ 3

Сонковский район 3

Жарковский район 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 2

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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