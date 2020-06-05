2020-06-05T15:19:45+03:00
Здоровье

Лечение онкологии в Московских клиниках для жителей Тверской области – бесплатно по ОМС

Рассказываем, как больные онкологического профиля могут получить высокотехнологичную помощь в Москве, и какие документы для этого потребуются
Виктория ТУШКОВА
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В онкологии очень важно раннее выявление заболеванияВ онкологии очень важно раннее выявление заболевания
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Получить квалифицированное, высокотехнологичное лечение онкологических заболеваний жители Тверской области могут в клиниках Москвы. Причём бесплатно - по системе ОМС. Государство, заботясь о здоровье нации, дало частным клиникам возможность работать в ОМС ещё в 2011 году, но большинство пациентов либо не осведомлены об этом, либо просто не верят, что частные медучреждения будут лечить «бесплатных» больных.

Однако государственно-частное партнерство в здравоохранении успешно работает. Пример тому – многопрофильный медицинский центр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Какую помощь могут получить в столичной клинике пациенты онкологического профиля, «КП»-Тверь» рассказала Екатерина Тюлькина, директор медицинской службы АО «Медицина», д.м.н., профессор.

- Екатерина Евгеньевна, когда необходимо обращаться за медицинской помощью?

- В онкологии очень важно раннее выявление заболевания. Чем раньше пациент, или наблюдающий его врач проявят онконастороженность, и чем квалифицированнее будет обследование, тем выше шансы на счастливый исход и выздоровление.

- В клинике АО «Медицина» можно обследоваться по ОМС?

- Да, бесплатно в рамках ОМС можно, например, пройти диагностику ПЭТ/КТ. Пациенты обследуются на двух суперсовременных сканерах ПЭТ/КТ. Обследование проходит вдвое быстрее, чем на обычном томографе. Лучевая нагрузка будет незначительной.

- Какие методы лечения предлагает клиника академика Ройтберга?

- Все, известные сегодня: лучевая терапия, химиотерапия, хирургия и все виды комбинаций. Отмечу, что во многих случаях ведущим методом лечения, дающим шансы на излечение, остаётся хирургический.

- Так как же попасть к вам в клинику на лечение по ОМС?

- Обязательно иметь направление по форме 57-у от лечащего врача по месту жительства. Врач-онколог осмотрит пациента, изучит представленные документы и пригласит пациента на консилиум с участием онколога, химиотерапевта и радиотерапевта, где и будет определена тактика лечения. Мы не делаем никакой разницы в лечении «платных» и «бесплатных» пациентов, многие забывают, что на самом деле за них платит государство. Более того, наши доктора рады, что могут лечить людей в рамках госгарантий.

- Значит, пациенты по ОМС смогут воспользоваться всеми преимуществами лечения в медицинском центре АО «Медицина»?

- Конечно. Наш онкоцентр «Sofia» оказывает полный комплекс диагностики и лечения.

Документы, необходимые, чтобы бесплатно по ОМС пройти диагностику или лечение онкологического профиля в медицинских центрах Москвы:

Паспорт гражданина РФ, полис ОМС (выданный в РФ), направление по форме 057-у (его получают у районного онколога), СНИЛС, выписка из медкарты, а также вся иная медицинская документация по данному заболеванию и информация о других, имеющихся у пациента заболеваниях и лечении, которое он получает в настоящий момент.

Все подробности о приеме в АО «Медицина» вы можете узнать на сайте: www.medicina.ru

Перед пользованием услугами необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Лицензия: ЛО 77-01-017705

ИСТОЧНИК KP.RU

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