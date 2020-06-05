В аптеках Твери закончился иммуноглобулин против клещевого энцефалита

По данным Роспотребнадзора, Тверская область относится к неблагополучным регионам по заболеваемости клещевым энцефалитом, так же как и соседняя Ярославская область и некоторые районы Московской области.

Прививки против энцефалита у нас делают единицы и в основном по профессиональным показаниям, например лесники. Но шанс получить это опасное заболевание есть и у горожан. Для этого может быть достаточно всего одной неудачной поездки на дачу.

Энцефалит - болезнь крайне опасная: смертность от неё составляет 20-25%. Вирус попадает в мозг и у 10-20% людей, победивших заболевание, на всю жизнь остаются серьёзные неврологические проблемы.

Человеку, не привитому против энцефалита, но подцепившему энцефалитного клеща, необходимо пройти серопрофилактику - пассивную иммунизацию, предупреждающую развитие заболевания. Серопрофилактика заключается в инъекции специального препарата - иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Чтобы не дать заболеванию развиться, сделать инъекцию нужно оперативно: в течение 72 часов (максимум 96 часов) после укуса.

В конце весны 2020 года стали появляться новости об отсутствии иммуноглобулина против клещевого энцефалита в аптеках и больницах разных городов и регионов страны: Удмуртии, Алтайского края, Новосибирска, Челябинска, Магнитогорска. В редакцию «КП»-Тверь» поступили сигналы о том, что препарата нет и в тверских аптеках.

Наша проверка показала, что это действительно так. В интернет-аптеках, оперативно доставляющих лекарства в Тверь, препарат также отсутствовал (это было 5 июня). Уточним: иммуноглобулины - это группа препаратов, получаемых из донорской крови. В нашем случае речь идёт об иммуноглобулине против клещевого энцефалита, в состав которого входят антитела к этому заболеванию.

Некоторые другие виды иммуноглобулинов в аптеках есть, но именно этого препарата в трёх самых известных интернет-аптеках в наличии не оказалось. Так же как и в аптеках обычных. «КП»-Тверь» обзвонила шесть разных аптечных сетей, и ни в одной из них иммуноглобулина против клещевого энцефалита не нашлось. Ответить, что происходит и почему препарата нет, фармацевты затруднились.

Поиск иммуноглобулина против клещевого энцефалита по медучреждениям Твери поставил нас в тупик. В регистратуре одной из городских больниц, куда дозвонилась «КП»-Тверь», сказали, что за экстренной серопрофилактикой следует обращаться в травмпункт. В травматологических пунктах вопросам о серопрофилактике удивлялись и давали лишь один ответ: с энцефалитом вам к инфекционисту по месту жительства.

Записи к инфекционистам на официальном сайте электронной регистратуры Тверской области сегодня нет вообще. В регистратуре 1-й горбольницы объяснили, что к этому врачу сейчас действительно не записывают. Но дежурный инфекционист принимает ежедневно до 11 утра в порядке живой очереди.

Попадёте ли вы в день обращения к врачу и окажется ли в больнице искомый иммуноглобулин против клещевого энцефалита - осталось большим вопросом. Ситуацию, конечно, можно понять. Все силы сегодня направлены на борьбу с коронавирусом, и некоторые проблемы вынужденно остаются за кадром. Но при этом, увы, не исчезают.

Единственное, что удалось выяснить путём долгого обзвона различных медучреждений, это то, что серопрофилактику делают в Тверском вакцинальном центре, который находится за Тверцой. Препарат в наличии там есть.

Процедура будет не бесплатной, лекарство дорогое. В аптеках, до исчезновения, десять ампул по одному миллилитру стоили примерно 6200-6500 рублей. В вакцинальном центре один миллилитр обойдётся в 800 целковых. Колоть надо много: по миллилитру на десять килограммов веса.

Поэтому «КП»-Тверь» советует: постарайтесь не подцепить эту опасную заразу, одевайтесь в лес правильно и используйте специальные аэрозоли от клещей. Болеть сегодня не время. Будьте здоровы!

ВАЖНО!

Клеща вам помогут снять в любом травмпункте города. Сдать его на анализ можно в Центре гигиены и эпидемиологии в Тверской области (Тверь, проезд Дарвина, д. 13).

Принимают клещей с 9 до 17 часов по рабочим дням, в субботу - с 9 до 13 часов. В праздничные дни клещей тоже принимают, с 9 до 16 часов.

Стоимость исследования клеща на четыре инфекции (энцефалит, бореллиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) - 894,91 рубля. Исследование только на клещевой энцефалит - 410,15 рубля. Результаты исследования будут готовы в течение суток. В случае обнаружения возбудителя клещевых инфекций вам сообщат об этом по телефону. Результат исследования клеща также можно узнать на главной странице сайта в разделе «Результаты исследования клеща» по личному коду, который вам дадут при сдаче клеща на исследование.

Консультации специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области можно получить по телефонам: 8-980-621-60-45, 45-00-05 (в праздничные дни - 42-20-63).