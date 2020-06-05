В Твери высадили цветы на клумбах

Продолжаются сезонные работы по озеленению городских территорий, содержанию цветников и благоустройству зелёных зон города.

В частности, на этой неделе начаты работы по установке конструкций вертикального озеленения на видовых местах города.

Цветочные конструкции установлены у центрального входа в парк Победы, на площади Ленина, на Тверском проспекте (у гостиницы «Волга»), на Комсомольской площади, в сквере на проспекте Ленина (напротив ТГТУ). В общей сложности планируется установка 75 конструкций вертикального озеленения в парках, скверах, на видовых территориях города. Для оформления конструкций используется рассада сурфинии и герани.

Также продолжаются начатые в мае работы по обустройству цветников и покосу газонов. На сегодняшний день в городе обустроено более 1350 квадратных метров цветников, в том числе цветники на откосе набережной Степана Разина, площади Ленина, Тверском проспекте (у гостиницы «Волга»), Тверской и Комсомольской площадях, в сквере Договора Тысяч и ряде других видовых мест. Всего в 2020 году планируется обустроить более 3 500 квадратных метров цветников во всех районах города. Высаживаются бархатцы, бегония, колеус, сальвия, цинерария, агератум, циния и другие цветочные растения.

Работы по установке конструкций вертикального озеленения и обустройству цветников планируется завершить в течение июня, уход за цветниками и покос травы будут выполняться в постоянном режиме до конца сезона.