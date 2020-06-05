2020-06-05T01:52:01+03:00
Коронавирус Covid-19

24 июня – новая дата Парада Победы в Твери и Ржеве 2020: официальная программа мероприятий, участники

Стали известны детали Парада Победы в Твери 2020
Алина ПЕТРОВА
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24 июня – новая дата Парада Победы в Твери и Ржеве 2020: официальная программа мероприятий, участники24 июня – новая дата Парада Победы в Твери и Ржеве 2020: официальная программа мероприятий, участникиФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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24 июня – новая дата Парада Победы в Твери 2020: праздник 9 мая из-за эпидемии коронавируса провели онлайн, но отменять его не стали.

Новую дату Парада Победы в стране, а, значит, и в Твери, назвал президент Владимир Путин. Он также потребовал обеспечить максимальную безопасность торжества.

Поэтому Бессмертный полк, который всегда шел в день Парада Победы, пройдет по Твери, как и в других регионах, месяцем позже, 26 июля.

Пока же тверичан ждет традиционный военный Парад Победы в Твери 2020, новая дата которого — 24 июня — не случайна. Именно в этот день в 1945 году прошел парад воинов-победителей в Москве.

О том, что ждет тверичан 24 июня обсудили на совещании, которое 4 июня провёл губернатор Игорь Руденя.

Важно, чтобы мероприятия прошли не только на высоком организационном уровне, но и при строгом соблюдении эпидемиологических требований в условиях текущей ситуации. Глава региона подчеркнул - главное сохранение здоровья жителей.

В зависимости от эпидситуации возможна организация очного участия ветеранов Великой Отечественной войны в Параде или через видеоконференцсвязь.

В Твери местом проведения мероприятия станет площадь у стелы «Город воинской славы».

Планируется прохождение войск Тверского гарнизона и механизированной колонны – современной военной техники, которая сегодня находится на вооружении воинских частей.

Кульминацией парада в областной столице станет пролёт авиации.

В Ржеве торжества также состоятся на площади у стелы «Город воинской славы». В них примут участие войска Ржевского гарнизона. Планируется организовать демонстрацию военной техники.

В Твери и Ржеве на уличных экранах будет организована прямая трансляция Парада Победы в Москве, двух парадов Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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