Когда в Твери возобновится плановая медпомощь: диспансеризация, вакцинация, стоматология

Когда в Твери и Тверской области ожидать возобновления оказания плановой медпомощи рассказал губернатор Игорь Руденя в интервью телеканалу «Россия 24» вечером 4 июня.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса все медучреждения региона оказывают лишь экстренную помощь. Нет диспансеризации, вакцинации, плановых осмотров, плановой амбулаторной стоматологической помощи и пр. Игорь Руденя пояснил, возвращение к стандартному оказанию медпомощи будет проходить в несколько этапов, причём, старт мероприятий запланирован на текущий месяц.

- Мы понимаем, что есть затруднения по оказанию плановой медицинской помощи. Планируем начать реализовывать ее в три этапа. Первое – оказание первой медицинской помощи, второе – персональный осмотр, третье – более широкое оказание медицинской помощи, например, диспансеризация. Это будет возможно сейчас при соблюдении определенных условий. Мы запланировали начало этого мероприятия на июнь месяц. Это непростое мероприятие, инфекция может проходить в закрытой форме. Если человек придет в поликлинику и не будут соблюдены меры предосторожности, то, конечно, может заразится врач, медицинский персонал. Мы сможем начать плановую работу, но с соблюдением эпидемиологических требований, - сказал губернатор.