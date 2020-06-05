Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 5 июня 2020 года: 73 инфицированных за минувшие сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1804 человек
Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 5 июня. Фото: ПТО
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 5 июня: 1804 человека (+ 73 за минувшие сутки).
На карантине - 473 (+4 за минувшие сутки). Выздоровели - 1294 (+ 65 за минувшие сутки). Умерли - 37 человек (+ 4 за минувшие сутки).
Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 70 тысяч проб на ковид.
ИСТОЧНИК KP.RU
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