Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 5 июня 2020 года: 73 инфицированных за минувшие сутки

«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти

Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить