2020-06-05T01:18:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 5 июня 2020 года: новую вакцину от COVID-19 тестируют на пациентах областной больницы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 5 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
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Вакцину от коронавируса тестируют в областной больнице Твери. Фото: ПТОВакцину от коронавируса тестируют в областной больнице Твери. Фото: ПТО
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На утро 5 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 1804 человека (+ 73 за минувшие сутки). На карантине - 473 (+4 за минувшие сутки). Выздоровели - 1294 (+ 65 за минувшие сутки). Умерли - 37 человек (+ 4 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 70 тысяч проб на ковид.

Вечером 4 июня в своём традиционном интервью одному из федеральных телеканалов губернатор Игорь Руденя в числе прочего коснулся темы тестирования нового препарата от коронавируса в Твери.

До этого о таких испытаниях ходили лишь слухи со ссылкой на федеральные источники.

Губернатор подтвердил: испытания идут в тверской областной клинической больнице. Препарат тестируют на пациентах с их согласия.

- Минздрав России подтвердил возможность использования препарата, единственного на сегодня, который способен бороться с коронавирусной инфекцией. Первым лечебным учреждением в Тверской области – одним из немногих в стране, стала областная клиническая больница. Мы получили препарат, и сегодня проводятся клинические испытания. Мы внимательно наблюдаем, видим динамику, - рассказал Игорь Руденя.

Как сообщил Игорь Руденя, планируется, что с 11 июня препарат поступит в другие медицинские учреждения Тверской области. Лекарственное средство производит отечественная компания «ХимРар», планируется выпускать 50-60 тыс. курсов препарата в месяц. Препарат используется только инфекционными госпиталями.

Клинические испытания препарата проводятся в 30 клиниках 9 регионов: кроме Твери это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Смоленск, Рязань, Казань, Уфа, Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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