Депутаты гордумы изучат, чем кормят школьников Твери

Депутаты городской думы Твери намерены проанализировать жалобы детей и родителей, предписания контролирующих органов и лично проверить, как кормят учащихся школ областной столицы.

Для того, чтобы более детально разобраться в проблеме, при постоянном думском комитете по соцполитике создана рабочая группа. Возглавила ее Ирина Тюрякова, депутат городского парламента и директор школы № 4. Она хорошо знает систему организации питания детей и знакома с проблемами, с которыми приходится сталкиваться руководителям общеобразовательных учреждений.

Круг вопросов, которые депутаты хотят затронуть, достаточно широк: от соблюдения поставщиками требований к качеству продуктов и исполнения контрактов до отработки графиков питания и работы школьных столовых.

Это коснется как бесплатного питания для младшей школы, так и меню для старшеклассников.

В ближайшее время депутаты ознакомятся с организацией питания в муниципальных загородных лагерях, которые пока закрыты, но могут начать работать с середины лета. Депутаты рассмотрят нормативные документы по питанию, предлагаемое меню, предписания контролирующих органов за прошлые годы, обеспеченность необходимым оборудованием.

Так, члены рабочей группы даже намерены выехать в одно из оздоровительных учреждений и на месте посмотреть, как будет организовано питание детей.

Рабочая группа при постоянном комитете по бюджету и налогам своей целью видит рассмотрение финансовой стороны вопроса. По мнению инициаторов, сегодня норматив стоимости завтрака для школьника младших классов невысок и составляет 30 рублей. Обеспечить полноценное и сбалансированное питание на такие средства, по мнению депутатов, сложно.

Рабочая группа под руководством депутата Олега Цуканова намерена проанализировать опыт соседних регионов, где также было введено школьное питание за счет бюджетов, а в дальнейшем рассмотреть возможность пересмотра и увеличения финансовых нормативов.