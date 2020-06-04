Жители Твери жалуются на длинные очереди на запись в МФЦ

Жителям Твери приходится откладывать дела, связанные с получением государственных услуг, например имущественные сделки. На это в редакцию «КП»-Тверь» пожаловалась читательница.

- Мы решили купить земельный участок, договорились с продавцом, собрали все документы. Осталось лишь оформить сделку. Позвонили в МФЦ, и ближайший день, который нам предложили, оказался чуть больше чем через месяц, - рассказала Ольга. - Сделка, конечно, не горела, но это вызвало ряд сложностей. А наши знакомые, которым одобрили ипотеку, вообще рискуют не успеть.

Одобрение ипотечного кредита имеет ограниченный срок. Часть его может уйти на выбор недвижимости и прочие хлопоты. В условиях, когда регистрация счастливой покупки откладывается на месяц или более, её действительно можно не успеть совершить.

Чем вызвана ситуация с отложенной записью в МФЦ и как быть тем, у кого «горят» срочные сделки? С этим вопросом «КП»-Тверь» обратилась в Министерство экономического развития Тверской области, которое контролирует работу МФЦ.

Оказалось, как и во многих сегодняшних проблемах, в этой тоже виноват коронавирус. Приём документов, которые люди приносят лично, в МФЦ был закрыт почти месяц - с 28 марта по 24 апреля. Ограничение было официальное, обусловленное требованиями Постановления губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг о введении режима повышенной готовности.

25 апреля приём документов возобновили. С соблюдением необходимых противоэпидемических ограничений: сокращением количества окон для приёма и технологическими перерывами на санобработку.

- Указанные меры непосредственно повлияли на режим работы МФЦ, снизилась пропускная способность. При этом количество заявителей и желающих получить государственные услуги в МФЦ не уменьшилось, - сообщает региональный Минэкономразвития. - Соответственно, в текущих условиях многофункциональные центры не могут обеспечить прежнюю пропускную способность, что влияет на время записи в МФЦ (ближайшие свободные дни и часы для посещения могут быть с интервалом 2-3 недели), что вызывает у граждан негативные отзывы.

Что касается людей со срочными сделками, порадовать их особо нечем. Рассчитывать в нынешних условиях приходится лишь на грамотное и заблаговременное планирование своих дел. Ну и немного на удачу.

Изменение режима работы МФЦ пока не планируется. Приём будет по-прежнему вестись по записи. Удача поможет приблизить дату вашего визита в МФЦ в том случае, если вдруг отменится запись, совершённая кем-то ранее.

- В настоящее время появилась возможность записи на текущий день в случае наличия свободных окон, - отмечают специалисты министерства.

Записаться в МФЦ можно на официальном сайте, а также с помощью мобильного приложения «Мои документы онлайн» и по телефону горячей линии 8 (800) 450-00-20. В филиалах МФЦ также работают свои телефоны, они указаны на сайте.