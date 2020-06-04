2020-06-04T00:46:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 4 июня 2020 года: 36 инфицированных за минувшие сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1731 человека
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 4 июня.Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 4 июня.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 4 июня: 1731 человек (+ 36 за минувшие сутки).

На карантине - 469 (-61 за минувшие сутки). Выздоровели - 1229 (+ 82 за минувшие сутки). Умерли - 33 человек (+ 5 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 68 тысяч проб на ковид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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