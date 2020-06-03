Экс-министр соцзащиты региона стала главой Торжокского района Тверской области

Полноценным главой Торжокского района без приставки «и.о.» экс-министр соцзащиты Тверской области Елена Хохлова стала 29 мая. В этот день за ее избрание дружно проголосовали местные парламентарии из районного Собрания депутатов. А 2 июня губернатор Игорь Руденя встретился с Еленой Вячеславовной уже как с руководителем муниципалитета.

До встречи губернатор, кстати, объявил о том, что в женском полку глав муниципальных образований прибыло, на заседании областного правительства. Игорь Руденя даже в шутку (во всяком случае, с улыбкой) заметил, что главам-мужчинам стоит поднапрячься, ведь представительниц прекрасного пола среди руководителей муниципалитетов в регионе становится всё больше.

На встрече губернатора и нового главы Торжокского района говорили о развитии аграрного сектора, ЖКХ, здравоохранения, дорожном ремонте.

«КП»-Тверь» удалось связаться с Еленой Хохловой по телефону и из первых уст узнать о том, каков настрой у нового руководителя одного из самых интересных районов Верхневолжья.

- Настрой у меня позитивный, - сообщила Елена Вячеславовна. - Торжокский район - это территория с уникальным культурно-историческим наследием, устоявшимся имиджем, с серьезным потенциалом.

Елена Хохлова заметила, что с жителями массово она еще не общалась в связи с эпидемической обстановкой и соответствующими ограничениями в регионе.

- Однако единичные встречи с местными жителями у меня были, мы хорошо пообщались. Также я познакомилась с главами сельских поселений, продолжаю знакомиться с тем, как обстоят дела в сельских территориях, - заметила она.

Определила для себя Елена Хохлова и болевые точки, на которые необходимо обратить повышенное внимание. О некоторых из них шла речь и на встрече с губернатором.

Например, о медицине. В районе, как и во многих муниципалитетах региона, ощущается дефицит медицинских специалистов, необходимы и перемены в инфраструктуре. На встрече с губернатором были озвучены планы по ремонту поликлиники Торжокской ЦРБ, созданию площадки для вертолетов санавиации, развитию подстанции скорой помощи.

По словам Елены Вячеславовны, в районе актуален и вопрос ремонта дорог. На встрече с Игорем Руденей в том числе обсуждались планы по включению в программу ремонта региональных дорог участка Торжок - Луковниково - Дарьино. Сейчас порядка 24 км дороги требует ремонта - в направлении деревень Березки, Галки, Непорово, Русино.

- Много работы предстоит провести и по улучшению состояния дел в сфере ЖКХ, - также рассказала нам Елена Хохлова.

Новый глава добавила, что будет делать одну из главных ставок на привлечение инвесторов в агросектор и в целом на развитие сельскохозяйственного потенциала территории. Надо сказать, что по объему производства сельхозпродукции район занимает шестое место среди муниципалитетов Тверской области. И возможностей для роста в этой сфере еще предостаточно.

- Сейчас необходимо помочь с реализацией молочной продукции местным аграриям, здесь есть определенные проблемы, вызванные ограничениями из-за коронавируса, - отметила Елена Хохлова.

«КП»-Тверь» напоследок спросила у нового главы, есть ли у нее любимые места в районе. Елена Хохлова была не оригинальна: она ответила, что ей нравится усадьба Знаменское-Раёк со знаменитыми памятниками архитектуры, созданными в XVIII веке по проекту Николая Львова.

Биография

Елена Хохлова (девичья фамилия - Смирнова) родилась 1 января 1972 года в Вышнем Волочке.

В 1993 году окончила филфак Калининского госуниверситета.

В 2015 году – ГОУ ВПО "Северо-западная академия государственной службы".

В 2018-м – ФГБОУ ВПО "РАНХиГС" (кандидат наук).

Семейное положение: замужем.

Трудовая деятельность:

С 2003 года трудится в сфере соцзащиты. Министром социальной защиты населения региона работала с 2011 года.

Принимала участие в формировании областной демографической политики. Являлась одним из разработчиков комплекса мер соцподдержки семей с детьми - «демографического пакета».