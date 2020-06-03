Огород вместо детского лагеря: Тверские родители о том, как коронавирус изменил планы отдыха детей летом

Роспотребнадзор определил принципы работы детских лагерей после самоизоляции. По общим правилам принимать детей они смогут не раньше 1 июля 2020 года. Но есть обязательное условие: регион должен выйти на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Поэтому пока сложно сказать, откроются ли детские лагеря в Тверской области в этом году.

Это, конечно, нарушает летние планы, построенные многими семьями. Ведь для детей лагерь - возможность надышаться свежим воздухом, найти новые увлечения и получить необходимый опыт общения со сверстниками. А для родителей - шанс справиться с делами, до которых не доходят руки, или просто отдохнуть.

Ситуация усугубляется и другими эпидемическими ограничениями: отменой дальних поездок и сокращением общения с пожилыми родственниками. По всему видно: лето 2020 года для семей с детьми будет совсем не таким, как они рассчитывали.

Наша редакция поговорила с тверскими родителями и узнала, как они планируют справляться с внезапными трудностями и каким образом организуют летний отдых детей.

Изоляция домашняя и садово-огородная

- Двух сыновей, одиннадцати и четырнадцати лет, собирались отправить в лагерь, - рассказывает многодетная мама Татьяна Чеканистова. - Детям там очень нравится. Думали, что ребята месяц отдохнут в лагере, а потом - занятия у репетитора. Теперь же придётся сидеть дома.

Увы, это единственная возможность провести лето для многих. Но некоторых выручает огород. Из обязательной повинности он превратился в возможность сменить обстановку.

- Садово-огородную самоизоляцию семьи никто не отменял. Здесь тоже можно неплохо и разнообразно провести лето, тем более когда семья большая, - со знанием дела говорит мама шестерых детей, председатель региональной общественной организации «Совет многодетных семей» Екатерина Бельская. - Дети у нас с интересом сажали клубнику, зелень, бросали в лунки картошку и теперь наблюдают за происходящим.

Многодетная мама считает, что это лето её дети проведут с пользой: без постоянного зависания в гаджетах, на свежем воздухе, в лесу и на речке.

- Несмотря ни на что, мы должны сделать отдых детей не только интересным, но и полезным, - убеждена Екатерина. - Укрепить иммунитет, набраться сил к новому учебному году.

В этом году без моря

На свежий воздух и походы по ягоды-грибы уповает и Светлана, мама троих детей: десяти, пяти и трёх лет. Тем более что запланированное уже давно путешествие пришлось отложить.

- Это лето мы хотели первый раз всей семьёй провести на море, дети никогда там не были и очень мечтают побывать, - поделилась Светлана. - Но в связи с коронавирусом и самоизоляцией все накопления пришлось потратить на продукты и оплату коммунальных услуг. С работы пришлось уйти: дистанционное обучение и закрытие садов сделали своё дело. Муж долгое время сидел дома без сохранения зарплаты. От долгожданного отдыха на море пришлось снова отказаться.

Нынешнее лето семья планирует провести преимущественно дома. Выезжать в другие города страшно из-за эпидемической обстановки, а потому остаются лишь поездки в лес на свежий воздух.

Селигер вместо Крыма

Ольга, мама троих детей - пяти, семи и десяти лет - всё ещё рассчитывает на открытие детских лагерей: заявку на июльскую смену она подала. Но даже если лагерь не откроется, мама с детьми найдёт чем заняться.

- Мы туристы, планируем выезд с палатками на природу, - рассказывает Ольга. -

Очень хотелось бы съездить в Питер, но тоже пока непонятно - ни по деньгам, ни по обстановке. Дачи и деревни у нас нет. В целом печалит, конечно, ограничение в передвижениях, но у меня такой круг общения, что нет принципиальной разницы.

Ольга - мама в разводе. Несмотря на весь оптимизм, отмечает и ещё один побочный эффект нынешней обстановки - сокращение семейного бюджета. Но рассчитывает справиться:

- Альтернативу легко найдём, даже на фоне меньшего количества денег. Вместо Крыма поедем в Карелию, или на тот же Селигер, или под Старицу в каменоломни. Проблемы с возможностью отдыха возникнут скорее у тех, кто привык к более цивилизованному отдыху в виде гостиниц и моря.

При этом многодетная мама отмечает, что понимания ситуации с детскими лагерями всё-таки очень не хватает.

Родители работают, дети у бабушек

На лагеря очень рассчитывала и семья Голубевых. У мамы Анастасии тоже трое детей - трёх, семи и восьми лет. Организовать грамотный досуг такой ватаге непросто.

- Планировали мы всё по уму, - говорит Анастасия. - В конце мая - море, июнь - школьный лагерь и детский сад, июль - отдых на природе, отпуск с мужем совместный, палаточные лагеря, шашлыки, поездка в зоопарк в Москву. Август - у старших санаторий, маленькая в детском саду, а мы - работать спокойно. Ну а на последней неделе кино, подготовка школе, повторения и покупка необходимого. Планы, конечно, рухнули.

Сейчас родители вынуждены работать, с детьми сидят по очереди все родственники.

- Досуга у детей нет, - огорчена Анастасия. - Как будем проводить лето, пока не знаю… Читать, решать, выходить на прогулки... Надеюсь на санаторий, очень. Хочется, чтоб все образумилось.

Стоит отметить, что у многих родителей, так же, как и у Голубевых, новых чётких планов на лето пока не сформировалось. Некоторые семьи всё ещё «отходят» от волнений, связанных с дистанционным обучением и полной переменой жизненного уклада. Другие же рассчитывают, что обстановка наладится и удастся реализовать хотя бы запланированное на конец лета.