Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 6 июня 2020 года: 71 инфицированный за минувшие сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1875 человек
Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 6 июня. Фото: ПТО
Изменить размер текста:
В Тверской области число заболевших по данным на утро 6 июня: 1875 человека (+ 71 за минувшие сутки).
На карантине - 498 (+25 за минувшие сутки). Выздоровели - 1338 (+ 44 за минувшие сутки). Умерли - 39 человек (+ 2 за минувшие сутки).
Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 77 тысяч проб на ковид.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»