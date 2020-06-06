2020-06-06T00:24:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 6 июня 2020 года: 71 инфицированный за минувшие сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1875 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 6 июня. Фото: ПТОКоличество больных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 6 июня. Фото: ПТО
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 6 июня: 1875 человека (+ 71 за минувшие сутки).

На карантине - 498 (+25 за минувшие сутки). Выздоровели - 1338 (+ 44 за минувшие сутки). Умерли - 39 человек (+ 2 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 77 тысяч проб на ковид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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