2020-06-04T12:08:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 4 июня: рекордное количество инфицированных и новые смерти

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области. Данные на 4 июня 2020.Карта распространения коронавируса в Тверской области. Данные на 4 июня 2020.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

4 июня подтверждено 1804 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это плюс 73 заболевших - самый большой прирост за сутки с начала эпидемии.

Со вчерашнего дня выздоровели 65 человек. Всего 1294 заболевших выписаны из больниц. 473 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

37 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, 4 смерти за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Число заболевших COVID-19 в районах Тверской области:

Тверь 638

Кимры 399

Конаковский район 165

Лихославльский район 150

Калининский район 55

Рамешковский район 45

Кимрский район 40

Ржев 39

Максатихинский район 38

Андреапольский муниципальный округ 28

Вышневолоцкий городской округ 22

Торжок 33

Зубцовский район 24

Бежецкий район 19

Старицкий район 15

Лесной муниципальный округ 11

Кашинский городской округ 9

Нелидовский городской округ 8

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Селижаровский район 6

Бологовский район 5

Торжокский район 7

Спировский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торопецкий район 5

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 3

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 3

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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