Карта распространения COVID-19 в Тверской области 4 июня: рекордное количество инфицированных и новые смерти
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
4 июня подтверждено 1804 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это плюс 73 заболевших - самый большой прирост за сутки с начала эпидемии.
Со вчерашнего дня выздоровели 65 человек. Всего 1294 заболевших выписаны из больниц. 473 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
37 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, 4 смерти за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Число заболевших COVID-19 в районах Тверской области:
Тверь 638
Кимры 399
Конаковский район 165
Лихославльский район 150
Калининский район 55
Рамешковский район 45
Кимрский район 40
Ржев 39
Максатихинский район 38
Андреапольский муниципальный округ 28
Вышневолоцкий городской округ 22
Торжок 33
Зубцовский район 24
Бежецкий район 19
Старицкий район 15
Лесной муниципальный округ 11
Кашинский городской округ 9
Нелидовский городской округ 8
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Селижаровский район 6
Бологовский район 5
Торжокский район 7
Спировский район 4
Калязинский район 4
Кувшиновский район 4
Торопецкий район 5
Жарковский район 2
Осташковский городской округ 3
Западнодвинский район 2
Сандовский район 1
Сонковский район 3
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1
ЗАТО Озёрный 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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