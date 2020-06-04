2020-06-04T01:13:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 4 июня 2020 года: сыпь - новый признак COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 4 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Число инфицированных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 4 июня.Число инфицированных коронавирусом в Тверской области продолжает расти - данные на 4 июня.
Изменить размер текста:

На утро 4 июня в Тверской области число заболевших: 1731 человек (+ 36 за минувшие сутки).

На карантине - 469 (-61 за минувшие сутки). Выздоровели - 1229 (+ 82 за минувшие сутки). Умерли - 33 человек (+ 5 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 68 тысяч проб на ковид.

3 июня Минздрав России обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса. В частности, ведомство определяет еще один важный признак того, что человек заразился COVID-19 - это кожная сыпь. Причём, сыпь может быть различной. И это помимо высокой температуры, кашля, одышки, утомляемости, ощущения заложенности в грудной клетке, снижения обоняния и вкуса.

Поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции.

Кроме того, Минздрав расширил список препаратов против COVID-19 у взрослых с 13 до 15 наименований. Кстати о препаратах, точнее о клинических испытаниях нового препарата против коронавируса, которые проводились в Тверской области, расскажет а своём традиционном телеэфире губернатор Игорь Руденя 4 июня.

Из значимых событий дня минувшего: получение тверскими медиками средств индивидуальной защиты от кимрской фабрики имени Горького.

Комплекты защитной одежды и медицинские респираторы передали врачам и медперсоналу нового инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, открытого на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Для Бежецка - бассейн, для Пено - новый ДК
Игорь Руденя расскажет об испытаниях препарата от коронавируса в Тверской области
За нарушение самоизоляции оштрафовали медработника в Тверской области
Ботанический сад открыли для посетителей в Твери
С начала года приставы взыскали по алиментам 105 миллионов рублей в Тверской области
В Тверской области организация задолжала работникам свыше 360 тысяч рублей
Прокуратура Тверской области добилась жилья для сироты
В Твери в новый госпиталь для больных коронавирусом передали комплекты защиты
Ушастая сова напугала биологов из реабилитационного центра диких животных в Тверской области
Больше дорог, чем планировалось, отремонтируют в Тверской области
Специалисты рассказали об ошибках, из-за которых могут отказать в выплатах семьям с детьми в Тверской области
Осужденные в Тверской области изготовили игрушки для слабовидящих детей
В Тверской области дорожает капуста, зато дешевеют яйца
В Тверской области выявлен 25-й случай бешенства
Карантинные лимоны и апельсины обнаружены в гипермаркете Твери
Город в Тверской области претендует на статус ТОР
В Тверской области синоптики прогнозируют сильные дожди
Житель Тверской области хранил наркотики в стеклянных банках
Жительницу Тверской области осудили за долги по алиментам
В Тверской области сотрудники исправительной колонии избили заключенного
10 котельных построят в Тверской области
В Тверской области расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве
В Тверской области лже-соцработник обманул пенсионерку
Водитель иномарки сбил лося на дороге в Тверской области
Установлен размер выплат для семей с детьми 16-17 лет в Тверской области
Заболевшие коронавирусом пациенты в Тверской области остаются под присмотром медиков