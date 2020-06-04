Коронавирус в Твери, последние новости на 4 июня 2020 года: сыпь - новый признак COVID-19

На утро 4 июня в Тверской области число заболевших: 1731 человек (+ 36 за минувшие сутки).

На карантине - 469 (-61 за минувшие сутки). Выздоровели - 1229 (+ 82 за минувшие сутки). Умерли - 33 человек (+ 5 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 68 тысяч проб на ковид.

3 июня Минздрав России обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса. В частности, ведомство определяет еще один важный признак того, что человек заразился COVID-19 - это кожная сыпь. Причём, сыпь может быть различной. И это помимо высокой температуры, кашля, одышки, утомляемости, ощущения заложенности в грудной клетке, снижения обоняния и вкуса.

Поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции.

Кроме того, Минздрав расширил список препаратов против COVID-19 у взрослых с 13 до 15 наименований. Кстати о препаратах, точнее о клинических испытаниях нового препарата против коронавируса, которые проводились в Тверской области, расскажет а своём традиционном телеэфире губернатор Игорь Руденя 4 июня.

Из значимых событий дня минувшего: получение тверскими медиками средств индивидуальной защиты от кимрской фабрики имени Горького.

Комплекты защитной одежды и медицинские респираторы передали врачам и медперсоналу нового инфекционного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом, открытого на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра.