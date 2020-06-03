2020-06-03T11:41:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 3 июня: в каких районах больше всего заболевших за сутки

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области на 3 июня.Карта распространения коронавируса в Тверской области на 3 июня.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

3 июня подтвержден 1731 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, плюс 36 новых случаев за сутки.

За сутки выздоровели 82 человека. Всего 1229 заболевших выписаны из больниц. 469 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

33 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, 5 смертей за минувшие сутки.

Число заражённых в районах Тверской области 3 июня:

Тверь 613

Кимры 396

Конаковский район 162

Лихославльский район 148

Калининский район 53

Рамешковский район 41

Кимрский район 39

Ржев 39

Максатихинский район 29

Андреапольский муниципальный округ 24

Вышневолоцкий городской округ 22

Торжок 22

Зубцовский район 21

Бежецкий район 19

Старицкий район 15

Лесной муниципальный округ 11

Кашинский городской округ 9

Нелидовский городской округ 8

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Селижаровский район 6

Бологовский район 5

Торжокский район 5

Спировский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 3

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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