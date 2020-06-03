Карта распространения COVID-19 в Тверской области 3 июня: в каких районах больше всего заболевших за сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
3 июня подтвержден 1731 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, плюс 36 новых случаев за сутки.
За сутки выздоровели 82 человека. Всего 1229 заболевших выписаны из больниц. 469 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
33 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, 5 смертей за минувшие сутки.
Число заражённых в районах Тверской области 3 июня:
Тверь 613
Кимры 396
Конаковский район 162
Лихославльский район 148
Калининский район 53
Рамешковский район 41
Кимрский район 39
Ржев 39
Максатихинский район 29
Андреапольский муниципальный округ 24
Вышневолоцкий городской округ 22
Торжок 22
Зубцовский район 21
Бежецкий район 19
Старицкий район 15
Лесной муниципальный округ 11
Кашинский городской округ 9
Нелидовский городской округ 8
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Селижаровский район 6
Бологовский район 5
Торжокский район 5
Спировский район 4
Калязинский район 4
Кувшиновский район 4
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Осташковский городской округ 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 1
Сонковский район 3
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1
ЗАТО Озёрный 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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