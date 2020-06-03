Коронавирус в Твери, последние новости на 3 июня 2020 года: новые койки для больных COVID-19

На утро 3 июня в Тверской области число заболевших: 1695 человек (+ 45 за минувшие сутки).

На карантине - 520 (-21 за минувшие сутки). Выздоровели - 1147 (+ 60 за минувшие сутки). Умерли - 28 человек (+ 6 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 66 тысяч проб на ковид.

В медицинских учреждениях Тверской области продолжается развёртывание коек для больных коронавирусом. В инфекционных госпиталях введено уже более 1600 коек, всего планируется обеспечить готовность свыше 2000 коек, в том числе порядка 1600 обеспеченных кислородом. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 2 июня провёл губернатор Игорь Руденя.

Больницы региона справляются с приёмом пациентов с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем работа по созданию инфекционных госпиталей в учреждениях будет продолжена. В настоящее время завершается развертывание 150 коек в областном клиническом лечебно-физкультурном диспансере.