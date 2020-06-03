2020-06-03T01:05:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 июня 2020 года: 45 инфицированных за минувшие сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1695 человек
Алина ПЕТРОВА
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Количество больных с коронавирусом в Тверской области продаёт расти.Количество больных с коронавирусом в Тверской области продаёт расти.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 3 июня: 1695 человек (+ 45 за минувшие сутки).

На карантине - 520 (-21 за минувшие сутки). Выздоровели - 1147 (+ 60 за минувшие сутки). Умерли - 28 человек (+ 6 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 66 тысяч проб на ковид.

ИСТОЧНИК KP.RU

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