Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 3 июня 2020 года: 45 инфицированных за минувшие сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1695 человек
Количество больных с коронавирусом в Тверской области продаёт расти.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 3 июня: 1695 человек (+ 45 за минувшие сутки).
На карантине - 520 (-21 за минувшие сутки). Выздоровели - 1147 (+ 60 за минувшие сутки). Умерли - 28 человек (+ 6 за минувшие сутки).
Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 66 тысяч проб на ковид.
ИСТОЧНИК KP.RU
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