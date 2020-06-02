2020-06-02T23:26:55+03:00
Общество

Размер выплаты для семей Тверской области с детьми от 16 до 18 лет: названа сумма и условия получения

Стал известен размер единовременной денежной выплаты для семей с детьми от 16 до 18 лет
Алина ПЕТРОВА
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Стало известно, какую выплату получат семьи Тверской области, воспитывающие детей 16 и 17 лет.Стало известно, какую выплату получат семьи Тверской области, воспитывающие детей 16 и 17 лет.
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Размер единовременной выплаты, которую получат семьи, воспитывающие детей от 16 до 18 лет, озвучил губернатор Игорь Руденя на заседании Бюджетной комиссии Тверской области 2 июня.

Единовременная выплата предусмотрена на каждого ребёнка в возрасте от 16 до 18 лет, воспитывающегося в семье. Для многодетных семей её величина составит 5 тыс. рублей, для остальных семей - 3 тыс. рублей. В общей сложности планируется произвести выплаты на более чем 25 тысяч детей. Общий объём финансирования на эти цели составит порядка 86 млн рублей.

Дата старта выплат пока неизвестна, в областном правительстве поясняют, сейчас оперативно прорабатывают все детали этого проекта.

Напомним, сейчас семьи региона могут воспользоваться правом получения ежемесячной выплаты в пять тысяч рублей на детей до трёх лет, а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет для семей с невысоким доходом и выплаты по три тысячи рублей для родителей, оставшихся без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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