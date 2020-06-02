Карта распространения COVID-19 в Тверской области 2 июня: районы-лидеры по числу заболевших за сутки

«А кто, если не я»: Студентка, спасшая зараженную коронавирусом малышку, не жалеет о том, что заболела сама

Девушка с уверенностью говорит, что ради спасения готова снова пойти на этот риск - лишь бы дети выздоравливали [фото, эксклюзив kp.ru]