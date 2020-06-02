2020-06-02T13:31:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 2 июня: районы-лидеры по числу заболевших за сутки

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется ежедневно.Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется ежедневно.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

2 июня подтверждено 1695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 45 - за минувшие сутки. Со вчерашнего дня выздоровели 60 человек.

Всего 1147 заболевших выписаны из больниц. 520 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 28 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. 6 смертей за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Количество заражённых ковидом по районам:

Тверь 597

Кимры 395

Конаковский район 158

Лихославльский район 145

Калининский район 51

Рамешковский район 39

Кимрский район 39

Ржев 39

Максатихинский район 26

Андреапольский муниципальный округ 23

Вышневолоцкий городской округ 22

Торжок 22

Зубцовский район 21

Бежецкий район 17

Старицкий район 15

Лесной муниципальный округ 11

Кашинский городской округ 9

Нелидовский городской округ 8

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Селижаровский район 6

Бологовский район 5

Торжокский район 5

Спировский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1

ЗАТО Озёрный.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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