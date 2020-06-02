Карта распространения COVID-19 в Тверской области 2 июня: районы-лидеры по числу заболевших за сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
2 июня подтверждено 1695 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 45 - за минувшие сутки. Со вчерашнего дня выздоровели 60 человек.
Всего 1147 заболевших выписаны из больниц. 520 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 28 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. 6 смертей за минувшие сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Количество заражённых ковидом по районам:
Тверь 597
Кимры 395
Конаковский район 158
Лихославльский район 145
Калининский район 51
Рамешковский район 39
Кимрский район 39
Ржев 39
Максатихинский район 26
Андреапольский муниципальный округ 23
Вышневолоцкий городской округ 22
Торжок 22
Зубцовский район 21
Бежецкий район 17
Старицкий район 15
Лесной муниципальный округ 11
Кашинский городской округ 9
Нелидовский городской округ 8
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Селижаровский район 6
Бологовский район 5
Торжокский район 5
Спировский район 4
Калязинский район 4
Кувшиновский район 4
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Осташковский городской округ 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1
ЗАТО Озёрный.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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