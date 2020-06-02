2020-06-02T09:47:09+03:00
Общество

Семьи Твери с детьми 16 и 17 лет получат денежную выплату: объявил губернатор

Игорь Руденя заявил, что семьи с детьми получат единовременную денежную выплату
Алина ПЕТРОВА
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Семьи в Тверской области с детьми 16 и 17 лет получат единовременную денежную выплату.Семьи в Тверской области с детьми 16 и 17 лет получат единовременную денежную выплату.
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Единовременную денежную выплату получат семьи Тверской области, воспитывающие детей 16 и 17 лет, об этом заявил губернатор Игорь Руденя.

- Поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые президентом России, правительством страны, руководством Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона. На областном уровне мы приняли еще одно решение - произведем единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет", - отметил губернатор, который в понедельник - в международный день защиты детей и Всемирный день родителей - в режиме видеоконференцсвязи пообщался с семьями Тверской области.

Дата старта выплат пока неизвестна, в областном правительстве поясняют, сейчас оперативно прорабатывают все детали этого проекта.

Напомним, сейчас семьи региона могут воспользоваться правом получения ежемесячной выплаты в пять тысяч рублей на детей до трёх лет, а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет для семей с невысоким доходом и выплаты по три тысячи рублей для родителей, оставшихся без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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