Коронавирус в Твери, последние новости на 2 июня 2020 года: маски для медиков и деньги на подростков

На утро 2 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 1650 человека (+ 46 за минувшие сутки). На карантине - 541 (+42 за минувшие сутки). Выздоровели - 1087 (+ 4 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В больницы области поступают средства индивидуальной защиты.

В рамках благотворительной акции «Поможем медикам вместе» медучреждениям передана первая партия масок: по 2 тысячи – в Зубцовскую и Старицкую ЦРБ.

Ещё 16 тысяч масок и 1000 полотенец для формирования комплектов постельного белья отгружено на склад госпредприятия «Фармация».

В Верхневолжье вводят единовременную региональную выплату на детей 16 и 17 лет.

- Сегодня поддержка семей с детьми является нашим приоритетом. На областном уровне мы приняли решение – произведём единовременную выплату для семей с детьми 16 и 17 лет, – заявил 1 июня губернатор Игорь Руденя.

Дата старта выплат пока неизвестна, в областном правительстве поясняют, сейчас прорабатывают все детали этого проекта.

Напомним, сейчас семьи региона могут воспользоваться правом получения ежемесячной выплаты в пять тысяч рублей на детей до трёх лет, а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет для семей с невысоким доходом и выплаты по три тысячи рублей для родителей, оставшихся без работы.