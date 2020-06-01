Что изменится в Тверской области с 1 июня 2020: отдых под запретом и детские деньги

ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ

С 1 июня семьи Тверской области начали получать единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Эти выплаты анонсировал в одном из своих недавних выступлений в телеэфире Президент РФ.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей положена на каждого ребенка. В Тверской области ее получат семьи, в которых воспитывается более 176 тысяч детей.

Напомним, подать заявление можно на сайте Госуслуг и Пенсионного фонда (ПФР). Подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

ДЕТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОМА

В регионе закрыты детсады, не работают лагеря отдыха для детей, спортлагеря.

С 1 июня 2020 года допускается проведение учреждениями образования для обучающихся 11 классов консультационных мероприятий по подготовке к ЕГЭ, но дистанционно.

Дистанционно школы могут вести внеурочное обучение, ведь учебный год закончен.

ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан начнёт действовать в Твери с 1 июля 2020 года. Документ был одобрен Заксобранием региона 28 мая.

Кто такте самозанятые? Это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности — сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъёмка, другие виды. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

Регистрация в качестве самозанятого и переход на специальный налоговый режим максимально просты. Необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

ТУРСЕЗОН ПОД ВОПРОСОМ, ОХОТА ПОД ЗАПРЕТОМ

С 1 июня в разных регионах страны начали сниматься запреты, введенные в связи с коронавирусом в туристическом секторе. Однако, губернатор Тверской области своим постановлением от 29 мая продлил запрет на бронирование мест в отелях и пансионатах области, это, правда, не касается командировочных.

В Тверской области продлено ограничение охоты.

Срок прежнего ограничения действовал до 31 мая. Новое ограничение прописывает запрет на охоту до 1 июля 2020 года.

До указанного срока запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий региона, за исключением данной охоты на животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

ИЗ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ВОЗМОЖНО ЛИШЬ «НАШЕСТВИЕ»

Рестораны, кафе, бары спортклубы, фитнес - с 1 июня не заработали. Общепит работает лишь на доставку. Само собой, нет никаких концертов-праздников. Однако, на днях стало известно, что рок-фестиваль «Нашествие», который традиционно проходит в Большое Завидово, организаторы не собираются отменять даже из-за пандемии коронавируса. Рок-фест намерены провести с 24 по 26 июля.

Организаторы готовы обеспечить все необходимые меры санитарной безопасности. Об этом 29 мая заявил, выступая на одном из международных музыкальных форумов, продюсер «Нашествия» Алан Маршалл.

Организаторы готовы снабдить зрителей медицинскими масками и санитайзерами, обеспечить соблюдение социальной дистанции. Правда, как это удасться сделать, пока неясно.