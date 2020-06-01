Карта распространения COVID-19 в Тверской области 1 июня: районы-лидеры по числу заболевших за сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
1 июня подтверждено 1650 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 46 новых случаев за сутки. Со вчерашнего дня выздоровели 4 человека.
Всего 1087 заболевших выписаны из больниц. 541 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
22 человека с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Количество заражённых ковидом по районам:
Тверь 586 (+13)
Кимры 386 (+9)
Конаковский район 157 (+1)
Лихославльский район 144 (+10)
Калининский район 43
Рамешковский район 39
Кимрский район 38 (+3)
Ржев 35
Максатихинский район 25
Вышневолоцкий городской округ 21
Торжок 21
Андреапольский муниципальный округ 23 (+5)
Зубцовский район 17
Бежецкий район 17 (+2)
Старицкий район 15 (+2)
Лесной муниципальный округ 11
Кашинский городской округ 9
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Нелидовский городской округ 8 (+2)
Бологовский район 5
Селижаровский район 5
Спировский район 4
Калязинский район 4
Кувшиновский район 4
Торжокский район 4
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Осташковский городской округ 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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