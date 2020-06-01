2020-06-01T13:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 1 июня: районы-лидеры по числу заболевших за сутки

Обновлена интернет-карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется ежедневно.Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется ежедневно.
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

1 июня подтверждено 1650 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 46 новых случаев за сутки. Со вчерашнего дня выздоровели 4 человека.

Всего 1087 заболевших выписаны из больниц. 541 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

22 человека с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Количество заражённых ковидом по районам:

Тверь 586 (+13)

Кимры 386 (+9)

Конаковский район 157 (+1)

Лихославльский район 144 (+10)

Калининский район 43

Рамешковский район 39

Кимрский район 38 (+3)

Ржев 35

Максатихинский район 25

Вышневолоцкий городской округ 21

Торжок 21

Андреапольский муниципальный округ 23 (+5)

Зубцовский район 17

Бежецкий район 17 (+2)

Старицкий район 15 (+2)

Лесной муниципальный округ 11

Кашинский городской округ 9

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Нелидовский городской округ 8 (+2)

Бологовский район 5

Селижаровский район 5

Спировский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торжокский район 4

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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