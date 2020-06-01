Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 1 июня 2020 года: 44 подтверждённых случая инфицирования COVID-19 за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1604 человек
Количество заражённых коронавирусом в Тверской области растёт. Данные на 1 июня 2020.
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В Тверской области число заболевших по данным на утро 1 июня: 1604 человека (+ 44 за минувшие сутки). На карантине - 499 (+40 за минувшие сутки). Выздоровели - 1083 (+ 4 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб. В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 64 тысяч проб на ковид.
ИСТОЧНИК KP.RU
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