Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 1 июня 2020 года: 44 подтверждённых случая инфицирования COVID-19 за сутки

Коронавирус в Твери, последние новости на 1 июня 2020 года: если COVID-19 заболевает ребёнок, в больницу кладут всю семью

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Твери на 1 июня - вся самая актуальная информация на эту минуту - в нашем материале