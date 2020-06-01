Коронавирус в Твери, последние новости на 1 июня 2020 года: если COVID-19 заболевает ребёнок, в больницу кладут всю семью

На утро 1 июня в Тверской области число заболевших коронавирусом составило: 1604 человека (+ 44 за минувшие сутки). На карантине - 499 (+40 за минувшие сутки). Выздоровели - 1083 (+ 4 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 64 тысяч проб на ковид.

К счастью, среди детей в регионе не отмечено тяжёлого течения коронавируса, такую статистику приводят официальные власти.

Если у детей средняя тяжесть заболевания - их госпитализируют в инфекционные госпитали, развернутые в Калининской ЦРБ или тверской городской клинической больнице № 6.

Также созданы койки для новорождённых в инфекционном отделении клинической детской больницы № 2 города Твери. Детей до 3 лет, при выявлении COVID-19, в обязательном порядке госпитализируют в стационары по месту жительства.

Если заболевают и родители, и маленькие дети, - госпитализируют всю семью, им создают условия для совместного пребывания и лечения в одном госпитале.

В регионе создана госпитальная база для лечения беременных женщин с коронавирусом на базе 2-го роддома. Специализированные боксы, а также родильный зал с реанимационным оборудованием для новорождённых развернуты при инфекционном госпитале тверской больницы № 6.