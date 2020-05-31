Карта распространения COVID-19 в Тверской области 31 мая: 44 заражённых за сутки
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
31 мая в регионе подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1604 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 4 человека. Всего 1083 заболевших выздоровели и выписаны из больниц.
499 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 22 человека с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Количество заражённых ковидом по районам:
Тверь 573
Кимры 378
Конаковский район 156
Лихославльский район 134
Калининский район 43
Рамешковский район 39
Кимрский район 35
Ржев 35
Максатихинский район 25
Вышневолоцкий городской округ 21
Торжок 21
Андреапольский муниципальный округ 18
Зубцовский район 17
Бежецкий район 15
Старицкий район 13
Лесной муниципальный округ 11
Кашинский городской округ 9
Удомельский городской округ 7
Весьегонский муниципальный округ 7
Нелидовский городской округ 6
Бологовский район 5
Селижаровский район 5
Спировский район 4
Калязинский район 4
Кувшиновский район 4
Торжокский район 4
Торопецкий район 2
Жарковский район 2
Осташковский городской округ 2
Западнодвинский район 2
Сандовский район 1
Сонковский район 1
Фировский район 1
Краснохолмский район 1
Молоковский район 1
Оленинский район 1
Ржевский район 1.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»