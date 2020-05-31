Карта распространения COVID-19 в Тверской области 31 мая: 44 заражённых за сутки

Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

31 мая в регионе подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусом.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1604 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 4 человека. Всего 1083 заболевших выздоровели и выписаны из больниц.

499 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 22 человека с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Количество заражённых ковидом по районам:

Тверь 573

Кимры 378

Конаковский район 156

Лихославльский район 134

Калининский район 43

Рамешковский район 39

Кимрский район 35

Ржев 35

Максатихинский район 25

Вышневолоцкий городской округ 21

Торжок 21

Андреапольский муниципальный округ 18

Зубцовский район 17

Бежецкий район 15

Старицкий район 13

Лесной муниципальный округ 11

Кашинский городской округ 9

Удомельский городской округ 7

Весьегонский муниципальный округ 7

Нелидовский городской округ 6

Бологовский район 5

Селижаровский район 5

Спировский район 4

Калязинский район 4

Кувшиновский район 4

Торжокский район 4

Торопецкий район 2

Жарковский район 2

Осташковский городской округ 2

Западнодвинский район 2

Сандовский район 1

Сонковский район 1

Фировский район 1

Краснохолмский район 1

Молоковский район 1

Оленинский район 1

Ржевский район 1.