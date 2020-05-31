Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 31 мая 2020 года: 43 подтверждённых случая инфицирования COVID-19 за сутки
Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 1560 человек
Количество инфицированных коронавирусом в Тверской области на 31 мая - названы цифры.
Изменить размер текста:
В Тверской области число заболевших по данным на утро 31 мая: 1560 человек (+ 43 за минувшие сутки). На карантине - 459 (-12 за минувшие сутки). Выздоровели - 1079 (+ 55 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки).
Такие данные приводит региональный оперштаб.
В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 62 тысяч проб на ковид.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»