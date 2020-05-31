Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 31 мая 2020 года: 43 подтверждённых случая инфицирования COVID-19 за сутки

В Тверской области число заболевших по данным на утро 31 мая: 1560 человек (+ 43 за минувшие сутки). На карантине - 459 (-12 за минувшие сутки). Выздоровели - 1079 (+ 55 за минувшие сутки). Умерли - 22 человека (0 за минувшие сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус, взято более 62 тысяч проб на ковид.