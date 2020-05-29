Погода в Твери на 29 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики
Какую погоду согласно прогнозам ждать в Твери сегодня
Погода в Тверской области 29 мая 2020 - жарко не будет.
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Сегодня, 29 мая, по прогнозам Гидрометцентра в Твери будет облачно, во второй половине дня возможен дождь.
Днём температура достигнет отметки в + 14-16 градусов. К вечеру похолодает до + 12.
Ветер будет дуть со скоростью 4-11 м/в сек.
В воздухе, особенно в дневные часы, будет довольно умеренная концентрация пыльцы березы. Так что всем аллергикам нужно быть внимательнее к своему здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU