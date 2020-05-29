2020-05-29T01:04:08+03:00
Общество

Погода в Твери на 29 мая 2020: что прогнозируют на сегодня синоптики

Какую погоду согласно прогнозам ждать в Твери сегодня
Алина ПЕТРОВА
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Погода в Тверской области 29 мая 2020 - жарко не будет.Погода в Тверской области 29 мая 2020 - жарко не будет.
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Сегодня, 29 мая, по прогнозам Гидрометцентра в Твери будет облачно, во второй половине дня возможен дождь.

Днём температура достигнет отметки в + 14-16 градусов. К вечеру похолодает до + 12.

Ветер будет дуть со скоростью 4-11 м/в сек.

В воздухе, особенно в дневные часы, будет довольно умеренная концентрация пыльцы березы. Так что всем аллергикам нужно быть внимательнее к своему здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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