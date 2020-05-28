2020-05-28T15:18:52+03:00
Общество

В понедельник лето в Твери не наступит

Первые дни июня будут весьма прохладными
Виктория ТУШКОВА
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Календарное лето в Тверь спешит, а вот климатическое явно запаздывает.Календарное лето в Тверь спешит, а вот климатическое явно запаздывает.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Как же не терпится окунуться в жаркое марево лета! Тем более что наступит оно уже в понедельник. Но увы: в ближайшие дни мы будем наблюдать картину по Александру Блоку, у которого «сирени бледные дождём к земле прибиты».

- Климатического лета пока не видно, - подтвердила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Май был на 2-3 градуса холоднее нормы, и начало июня тоже будет прохладным.

На выходных +16, ветрено. Ветер северных направлений, порывами до 15-16 метров в секунду. Первая половина субботы будет дождливой, к воскресенью небо прояснится.

Но солнце не задержится надолго. В понедельник, 1 июня, будет облачно с прояснениями, местами дожди, похолодает до +12. Во вторник всего +10, в среду +12 градусов, осадки усилятся. Ночами тоже холодно, +4…+6, хорошо хоть заморозков не видно.

Атмосферное давление снижается, но плавно: 752 мм рт. ст. в субботу и 748 миллиметров в среду.

Есть и положительный момент. Такая погода не очень-то по душе комарам. Когда температура опускается к 10 градусам, они чувствуют себя некомфортно и кровушку нашу пьют вяло и нехотя. А то и вообще до лучших времён прячутся по сырым подвалам.

Но беречься всё-таки стоит! Клещи, гораздо более опасные кровопийцы, по-прежнему начеку. Так что продолжаем поддерживать режим самоизоляции и ждать солнца «лучей обетованных». Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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