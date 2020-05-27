2020-05-27T17:10:50+03:00
Общество

Современная мобильная радиологическая лаборатория усилила комплекс радиационного мониторинга Калининской АЭС

Система радиационного мониторинга Калининской АЭС усилена за счет введения в эксплуатацию современной передвижной радиологической лаборатории (ПРЛ)
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Мобильная радиологическая лабораторияМобильная радиологическая лаборатория
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Мобильный комплекс оснащен оборудованием для измерения параметров радиационной обстановки на местности, спектрального состава почвы, отбора проб воздуха и предназначен для оперативного сбора информации о радиологических и метеорологических параметрах обстановки на местности.

По словам заместителя главного инженера Калининской АЭС по радиационной безопасности Юрия Мамонтова, новая лаборатория является полностью автономной и предназначена для решения комплекса задач радиационного контроля, в том числе в движении. Особенностью мобильного комплекса является наличие портативного гамма-спектрометра с детектором из особо чистого германия (HPGe), который применяется для высокоточного анализа содержания радионуклидов в окружающей среде. Раньше подобные измерения проводились только в стационарных радиометрических лабораториях.

Кроме того, ПРЛ оборудована метеорологической станцией, которая измеряет метеоусловия (скорость и направление ветра, температуру и т.д.). Поэтому она является средством качественной и надежной обработки и анализа информации для прогнозирования развития неблагоприятных событий. Также лаборатория укомплектована набором переносных приборов для дозиметрической гамма-съемки в труднодоступных для автотранспорта местах и сооружениях.

- Передвижная радиологическая лаборатория может передавать результаты измерений с координатной привязкой к картам местности из любой точки района расположения КАЭС в режиме реального времени, - отметил Юрий Мамонтов. – Быстрый расчет переноса и распространения радионуклидов на местности особенно важен для принятия решений по защите населения и окружающей среды в случае чрезвычайной ситуации.

На территории промплощадки Калининской АЭС, а также в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ведется постоянный радиационный мониторинг. Автоматизированная система контроля радиационной обстановки АСКРО, включающая 18 стационарных мониторинговых станций в 30-километровой зоне расположения КАЭС, в круглосуточном режиме производит замеры радиационного фона. Результаты измерений показывают, что значения радиационного фона в районе расположения Калининской АЭС находятся в пределах вариаций естественного фона, сложившегося еще до пуска атомной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Современная мобильная радиологическая лаборатория усилила комплекс радиационного мониторинга Калининской АЭС
Система радиационного мониторинга Калининской АЭС усилена за счет введения в эксплуатацию современной передвижной радиологической лаборатории (ПРЛ)
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