Как поступить в вузы Твери 2020: разъясняют приёмные комиссии

В связи с эпидемической обстановкой, процесс поступления в вузы Твери в 2020 году будет отличаться от обычного. В основном это касается сроков поступления, формы подачи документов и проведения внутренних вузовских испытаний.

Все вузы Твери начнут принимать документы от абитуриентов 20 июня. ЕГЭ в этом году серьёзно «подвинул» коронавирус, и экзамены основной волны продлятся с 3 по 23 июля. Но уже в июне в вузы смогут подать документы выпускники прошлых лет, а также те, кто будет поступать не по результатам единого госэкзамена, а через внутривузовские испытания: выпускники колледжей, иностранцы, инвалиды, претенденты на второе высшее образование, а также студенты, решившие сменить вуз.

Абитуриенты, также как и раньше, могут подавать документы одновременно в пять вузов, и в каждом - на три специальности по выбору.

Срок окончания приёма документов тоже сдвинут. Если раньше он завершался 26 июля, то в этом году вузы будут принимать документы ещё 23 дня с даты объявления результатов последнего госэкзамена.

Кроме изменившихся сроков, основное отличие приёмной кампании этого года – подача документов в дистанционной форме. К этому готовы (или готовятся) все тверские государственные вузы.

- Абитуриенты зайдут на сайт вуза, там будет специальная форма, где они смогут заполнить анкету и прикрепить копии всех необходимых документов, - рассказал «КП»-Тверь» ответственный секретарь приёмной комиссии ТГТУ Леонид Григорьев.

Что касается внутренних вузовских испытаний, вопрос о форме их проведения пока решается. Но некоторые вузы уже определились. Так Тверской госуниверситет сообщил, что абсолютно все вступительные испытания будут поведены с использованием дистанционных технологий.

Более ничего в вузовской приёмной кампании 2020 года не поменялось: на какие-либо особые поблажки или увеличение количества бюджетных мест рассчитывать не стоит. Даже если речь идёт о медицинских вузах.

- Ситуация повлияла только на сроки подачи документов и на то, что их приём будет организован дистанционно. Всё остальное, в том числе и количество бюджетных мест, остаётся неизменным, - сообщили в приёмной комиссии Тверского медуниверситета.

И если большинству абитуриентов и их родителей происходящие перемены добавляют поводов понервничать, то в самих вузах считают: всё пройдёт хорошо. В конце концов, на дворе XXI век, и к цифровым технологиям нам не привыкать.

- Принимать заявления по электронной форме – это уже привычное дело. Всё сразу попадает в базу и отражается в информации на сайте, - успокаивает будущих студентов профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – Онлайн можно отслеживать свой рейтинг, перекидывать документы с одного направления на другое. Так что проблем никаких возникнуть не должно.

Приёмные комиссии - 2020 в вузах Твери

Тверской государственный медицинский университет

Будет принимать документы только в дистанционном режиме через личный кабинет поступающего, в котором нужно будет зарегистрироваться на сайте ТГМУ.

Приёмная комиссия:

телефон: +7 (4822) 57-22-00, вторник, среда и пятница с 14 до 16 часов;

е-mail: abit@tvergma.ru

Тверской государственный университет

Подача документов и все внутривузовские испытания пройдут только в дистанционном формате.

Приёмная комиссия:

телефон: +7 (4822) 32-15-14;

е-mail: priem@tversu.ru

Тверской государственный технический университет

При необходимости допускается и личное консультирование абитуриентов, о котором можно договориться заранее по телефону. Конечно, придётся соблюсти все меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты.

Приёмная комиссия:

телефон: +7 (4822) 78-70-80, +7-915-737-52-34;

е-mail: priem@tstu.tver.ru

Тверская государственная сельскохозяйственная академия

Все вопросы и приём документов только в дистанционной форме.

Приёмная комиссия:

телефон: +7-960-702-03-33;

е-mail: priem@tvgsha.ru

Тверской филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

Будут принимать документы дистанционно. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте тверского филиала вуза (сейчас он недоступен, регистрация начнётся 19 июня).

Приёмная комиссия:

телефон: +7 (4822) 41-50-17;

е-mail: pk@tver.ranepa.ru.

Приёмная кампания в колледжах и техникумах

В связи с эпидемией коронавируса Министерство просвещения РФ приняло решение об отмене ОГЭ (основных госэкзаменов) для 9-классников. Все результаты им выставят на основании итоговых оценок. А значит некоторые колледжи, на своё усмотрение, могут начать принимать документы чуть раньше обыкновенного срока.

В целом же правила подачи документов и все сроки остались прежними: приём документов должен начаться не позднее 15 июня и закончиться 15 августа.

Что касается дистанционной подачи документов, то в каждом колледже лучше уточнить удобную форму. Это может быть электронная почта, личный кабинет или пересылка обыкновенной почтой. Учитывая, что период нерабочих дней закончился, колледжи имеют право принять документы и очно, при отсутствии иной удобной возможности.

Вопросы о приёмной кампании в организациях среднего профессионального образования можно задать по телефонам горячей линии: +7-977-978-29-69 и +7-977-978-30-31, или уточнить в самих СУЗах.